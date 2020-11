A murit actorul Geoffrey Palmer 07.11.2020

Actorul Geoffrey Palmer, cunoscut pentru rolurile din sitcomuri, precum Butterflies, As Time Goes By și The Fall and Rise of Reginald Perrin, a murit la 93 de ani. Actorul a murit în locuința sa, a anunțat...

O bătrână în vârstă de peste 70 de ani, din Marea Britanie, a rămas blocată în baie timp de opt zile. Ea n-a avut ce mânca, dar, paradoxal, viața i-a fost salvată de o firmă de catering! Femeia din Loughborough, Leicestershire, a suferit

În 2018, traficul de pasageri de pe cele 17 aeroporturi din ţară a ajuns la 21,8 milioane, fiind al cincilea an consecutiv de

DINAMO. Respins de mai toți antrenorii în trecut, fundașul Mihai Popescu, 26 de ani a devenit favoritul antrenorului Dusan Uhrin. Academica Clinceni - Dinamo se joacă duminică, de la 13:30. Partida va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și

Bucurie mare în familia fostului vicepremier Gabriel Oprea, fiul acestuia, Gabriel Oprea Jr., s-a căsătorit civil cu iubita lui, Davida, o brunetă frumoasă care l-a făcut pe tânărul de doar 23 de ani s-o ducă în faţa ofiţerului de la Starea

O adolescentă însărcinată s-a sinucis după ce a fost ținută captivă zile la rând și violată de șase bărbați. A postat o ultimă fotografie şi un un ultim mesaj înainte de a se arunca în gol de la ultimul etaj. O adolescentă de 13 ani,

Toţi şoferii care efectuează transportul buletinelor către secţiile de votare din Bucureşti vor fi testaţi cu aparatele alcooltest, poliţiştii urmând să verifice documentaţia atât a acestora, cât şi a

Parlamentul bolivian a dat undă verde sâmbătă organizării de noi alegeri prezidenţiale şi legislative, după plecarea preşedintelui Evo Morales, decizie menită să pună capăt instabilităţii generate

Mall-ul Sun Plaza din sectorul 4 al Capitalei a fost evacuat, duminică, din cauza unui incendiu care a izbucnit în parcarea subterană. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru a stinge incendiul. Nu au fost anunțate victime, potrivit

Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a votat vineri asocierea între SPAET şi Mehedinţi Gaz în vederea implementării proiectului pilot prin care cei de la Mehedinţi Gaz vor asigura căldura şi apa caldă pentru 480 de apartamente,

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, afirmă că rezultatul înregistrat de candidatul PSD la prezidenţiale nu este unul slab, el subliniind că Viorica Dăncilă s-a luptat "formidabil" în condiţiile

Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a câştigat turul al doilea ale alegerilor prezidenţiale în judeţul Dolj, un fief important al PSD, unde organizaţia judeţeană este condusă de Lia Olguţa Vasilescu, şefa de campanie a Vioricăi Dăncilă.

Un bărbat din localitatea Păpăuţi a fost atacat de un urs în cursul zilei de duminică, acesta fiind transportat cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe pentru îngrijiri medicale, au

Sexy-puștoaica lui Cătălin Botezatu nu se dezminte! Bruneta care a înnebunit bărbații cu pictorialele sale a avut un mega-party de ziua ei, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini exclusive. ”Logodnica” lui Bote a zăpăcit

Alegerea omului care a făcut furori la naţionala de tineret a fost cea mai firească pentru Federaţia Română de Fotbal, după plecarea lui Cosmin

Alina Eremia are, de câteva zile, un nou tatuaj! Cântăreața și-a anunțat imediat fanii, pe Instagram! ”Mi-am pictat pielea”, a scris artista, care le-a arătat prietenilor ultimul desen de pe corpul ei. „Mi-am pictat pielea din nou ?

Berbec Nu mai vorbiţi cu nimeni despre intenţiile dv. Familiştii vor să se separe de persoană iubita, iar celibatarii vor să se căsătorească în secret, pentru a evita critici nemeritate din

Ganea Ioan, din București, ne scrie despre dificultățile pe care le întâmpină în demersurile făcute pentru returnarea banilor pe care i-a cheltuit în Franța pentru tratamente medicale. Libertatea prezintă avantajele deținerii unui card

Aurora Boreală (sau Luminile Nordului) reprezintă unul dintre fenomenele spectaculoase ale naturii. Fuioarele stranii de nori de lumină, care apar de obicei în nuanţe pale de verde şi roz, sunt rezultatul coliziunii dintre particulele încărcate

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că mama Luizei Melencu, tânăra care a dispărut fără urmă în luna aprilie, de pe o stradă din Caracal, va fi primită la Palatul Cotroceni, vineri, de către un consilier prezidențial. „Am rugat pe

Zinedine Zidane a fost readus pe banca „galacticilor“ cu care a câştigat Liga Campionilor de trei ori la rând. De această dată însă, misiunea francezului va fi una