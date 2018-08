A început exerciţiul militar Platinum Eagle 18.2. Participă peste 300 de soldaţi din cinci ţări 29.08.2018

29.08.2018 A început exerciţiul militar Platinum Eagle 18.2. Participă peste 300 de soldaţi din cinci ţări În perioada 28 august - 8 septembrie, la Centrul secundar de instruire pentru luptă al Forţelor Terestre Române din Babadag se va desfăşura exerciţiul multinaţional Platinum Eagle



În perioada 28 august - 8 septembrie, la Centrul secundar de instruire pentru luptă al Forţelor Terestre Române din Babadag se va desfăşura exerciţiul multinaţional Platinum Eagle 18.2.

