A început ecologizarea Portului Midia. Cadavrele oilor înecate sunt recuperate de scafandrii 01.12.2019

01.12.2019 A început ecologizarea Portului Midia. Cadavrele oilor înecate sunt recuperate de scafandrii Echipaje de scafandrii și navele de salvare au început sâmbătă operațiunea de ecologizare a Portului Midia și recuperare a cadavrelor oilor care nu au putut fi salvate de la bordul navei scufundate. ”CN APM SA Constanţa a organizat astăzi



A început ecologizarea Portului Midia. Cadavrele oilor înecate sunt recuperate de scafandrii

Echipaje de scafandrii și navele de salvare au început sâmbătă operațiunea de ecologizare a Portului Midia și recuperare a cadavrelor oilor care nu au putut fi salvate de la bordul navei scufundate. ”CN APM SA Constanţa a organizat astăzi celula de urgenţă pentru a analiza situaţia din portul Constanţa zona Midia, produsă odată cu eşuarea […]

A început ecologizarea Portului Midia. Cadavrele oilor înecate sunt recuperate de scafandrii

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Spaniolul Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1 (2005, 2006) şi actualul lider al Campionatului Mondial de anduranţă, va pilota din nou un monopost din categoria regină a automobilismului sportiv, la

Guvernul a decis în şedinţa de vineri modificarea OUG 114/2018, astfel încât preţul gazelor de producţie internă să fie plafonat la 68 de lei pe MWh doar pentru consumatorii casnici şi pentru CET-urile

Compania Naţională Romarm SA are de la începutul acestui an un nou director general, Claudiu Cucu. Numirea i-a luat prin suprindere până şi pe angajaţi, obişnuiţi deja cu schimbările dese ale conducerii,

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat vineri că este un procuror care a reuşit "să inspire teamă celor care vor să fure liniştiţi în România" şi a dovedit în activitatea sa profesională că a

Taxa pe activele financiare nete ale băncilor va fi o taxă anuală plătită semestrial, iar în 2019 primul termen de plată este 25 august, a anunţat vineri ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la

Euroins şi City Insurance au ajuns în topul companiilor de asigurare din piaţa locală datorită brokerilor, în condiţiile în care peste 95% din vânzările lor anuale sunt generate de in­ter­mediari, potrivit datelor pu­blicate de

Numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante, în 2018, a fost de 60.600, în creştere cu 600 faţă de anul anterior, ajungând la cel mai ridicat nivel de după criză, dar sub maximul de 95.972 consemnat în 2007, arată datele anunţate

În tatonările de preluare ale Regina Maria revin nume care au mai fost „în cărţi“ şi în 2015, la exit-ul Advent din afacerea privată de sănătate, dar sunt şi investitori al căror nume apare pentru prima dată pe piaţa

De mic copil mi-au plăcut animalele - câini, pisici, iepuri, cai, orice mai puţin păsările. Câinii au fost dintotdeauna febleţea mea, spre exasperarea tatei care se teme teribil de

Pollyana Woodward, 36 de ani, prezentatoare de televiziune, i-a pregătit o surpriză soțului, jucătorul de golf Paul Casey, care tocmai cucerise trofeul la Valspar Championship. S-a pozat sexy, în lenjerie intimă neagră! Pollyana e

Guvernul aprobă, vineri, studiul de fundamentare pentru Autostrada Târgu-Neamţ-Iaşi, care va fi construită prin Partaneriat Public Privat. Potrivit Executivului, valoarea investiţiei este de 1,2 miliarde de euro, iar cele 68 de kilometri de

Șefa Curții Supreme Cristina Tarcea îl face praf pe Tăriceanu, după acesta i-a sugerat că ,,ar trebui să predea locul cuiva care trăieşte şi gândeşte ca în secolul 21”. Citește mai

Comisia Europeană a dat de pământ cu Guvernul. Motivul: Laura Codruța Kovesi. Asta după ce fosta șefă a DNA a declarat că se încearcă orice pentru ca ea să nu ajungă în funcția de procuror-șef al Parchetului

Laura Codruţa Kovesi are interdicţie de a discuta cu mai multe persoane, între care şi cu procurorul general, Augustin Lazăr. informează Mediafax, care citează surse judiciare. Măsura este dispusă în cadrul controlului judiciar sub care a fost

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan susţine că PSD a apelat „la coada de topor din justiţie, secţia de investigare a magistraţilor“, pentru a bloca numirea Laurei Codruţa Kovesi în fruntea Parchetului European. „Riscăm să vadă toată

Traficul rutier în Pasajul Unirii se va închide pe ambele sensuri de circulaţie, începând de vineri seara, de la ora 22,00, şi până luni, la ora 4,00, pentru realizarea unor lucrări de

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat o percheziţie la domiciliul unui bărbat de 23 de ani din Cluj-Napoca, bănuit de trafic de droguri de mare

E.ON, unul dintre cei mai importanţi furnizori de electricitate şi gaze naturale din România, şi-a extins an de an portofoliul de produse şi servicii oferite clienţilor. Compania a dezvoltat soluţii „la cheie” care aduc plus valoare românilor

Calea ferată Deva - Brad, la a cărei construcţie au lucrat prizonieri sovietici şi evrei, se numără printre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură, dar se înscrie în prezent între căile ferate dispărute ale României, alături de

O cameră de luate vederi amplasată de rangerii Parcului Natural Apuseni a susprins reacţia unui urs brun atunci când a văzut obiectul agăţat de un