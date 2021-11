A ignorat protestele lui PSG » Messi a revenit pe teren, în Uruguay - Argentina 13.11.2021

13.11.2021 A ignorat protestele lui PSG » Messi a revenit pe teren, în Uruguay - Argentina Argentina a obținut o victorie importantă în preliminariile pentru CM 2022, 1-0 pe terenul Uruguayului. Selecționerul „Pumelor”, Lionel Scaloni, și-a dus planul până la capăt și l-a introdus pe Messi, în ciuda protestului celor de la



A ignorat protestele lui PSG » Messi a revenit pe teren, în Uruguay - Argentina

Argentina a obținut o victorie importantă în preliminariile pentru CM 2022, 1-0 pe terenul Uruguayului. Selecționerul „Pumelor”, Lionel Scaloni, și-a dus planul până la capăt și l-a introdus pe Messi, în ciuda protestului celor de la PSG: Naționala albiceleste a triumfat grație golului marcat de Angel Di Maria, în minutul 7. Extrema lui PSG a marcat cu o superexecuție, de la 14 metri, trimițând mingea la colțul lung, în vinclu. ...

A ignorat protestele lui PSG » Messi a revenit pe teren, în Uruguay - Argentina

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Cabinetul Cîțu nu a avut nevoie decât de câteva zile pentru „a-și da arama pe față: astăzi, a dat oficial startul austerității!”, scrie președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Cabinetul Cîțu nu a avut

Cristiano Ronaldo (36 de ani), starul lui Juventus desemnat fotbalistul secolului în cadrul Globe Soccer Awards, explică de ce resimte lipsa spectatorilor de pe stadioane. Sunt deja luni bune de când prezența spectatorilor a fost interzisă pe

Lionel Messi și Luis Suarez, cei doi buni prieteni, șase ani coechipieri la Barcelona, s-ar putea reuni la Inter Miami, clubul lui David Beckham. În interviul pentru La Sexta, Leo Messi a dezvăluit unde visează să-și încheie cariera. „Mi-ar

Este operaţională platforma informatică ce permite programarea pentru vaccinare a persoanelor cuprinse în etapa I de imunizare – adică, a lucrătorilor din domeniile sănătate și social. Urmează să

Un român a salvat de la moarte un conațional de-al său în Irlanda de Nord, cei doi locuind împreună. Alți doi români stăteau cu ei și toți patru au rămas fără casă, scrie Belfast Telegraph. O femeie a povestit sursei citate despre momentul

AUR are meritul că a ajuns la un scor de 10 % şi a eliminat ruşinos de pe scena politică nişte oameni cu greutate (Traian Băsescu, Victor Ponta sau Călin Popescu Tăriceanu), iar semnalul a fost dat de diasporă unde AUR a obţinut locul al

Avand in vedere ca in ultimele ore comparatorul de pret al ANRE nu a functionat Asociatia Energia Inteligenta pentru a veni in intampinarea consumatorilor de energie electrica a realizat calcularea pretului

Teatrul Dramaturgilor Români va prezenta în premieră online, miercuri, 30 decembrie, de la ora 19:00, spectacolul NOCTURNELE LU` LEONIDA, un spectacol de Alexa Visarion, o Temă pe variațiuni... pandemice,

Rangers a învins-o pe St. Mirren, scor 2-0, în runda cu numărul #21 din campionatul Scoției, ultima din 2020 pentru ambele formații. Ianis Hagi (22 de ani, mijlocaș ofensiv) a jucat 80 de minute și a pasat decisiv la primul gol al echipei lui

Primul român care a contactat noul coronavirus s-a reinfectat. Acesta este din comuna Prigoria, județul Gorj, și s-a îmbolnăvit în luna februarie, pe vremea când lucra la restaurantul

Actorul şi regizorul francez Robert Hossein, cunoscut pentru rolurile din seria filmelor „Angélique” şi pentru adaptarea „Les Misérables” cu Lino Ventura în rol principal, a murit joi la vârsta de 93 de ani, informează Le

Lumea fotbalului din România este în doliu! Fostul fotbalist Constantin Bosânceanu a murit, la doar 54 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciați fundași care a evoluat și la Botoșani. Trista veste a […] The post A murit fostul fotbalist

Ministerul Afacerilor Interne lansează mesajul "Fără petarde de Revelion" întrucât zgomotele sperie animalele. „Pentru unii este o simplă distracție, pentru animale este un coșmar. Fără petarde

Metrorex anunţă că în noaptea de 31 decembrie 2020/01 ianuarie 2021, trenurile de metrou nu vor circula, având în vedere interzicerea circulaţiei în intervalul orar 23:00 şi 05:00. Metrorex anunţă că în zilele de 1, 2 și 3 ianuarie 2021

Mii de păsări au fost găsite pe asfalt, moarte sau dezorientate și incapabile să zboare, din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei. Focurile de artificii s-au organizat în pofida

Municipiul Constanţa iese din carantină în prima zi din 2021, la ora 20:00. Rata infectărilor în municipiul Constanţa era joi, când INSP a avizat ieşirea din carantină, de 4,50 la mia de locuitori, informează News.ro. Direcţia de Sănătate

Care ar fi cele mai misterioase locuri din lume? Pentru cine nu știe, o mare parte din ele se găsesc în arhivele secrete ale Vaticanului! Câteva dintre cele mai importante documente din istoria Europei aflate […] The post Ce ascund documentele

Cristian Dumitru (19 ani, atacant) a fost împrumutat de FCSB la FC Argeș pentru a doua parte a acestui sezon. Din informațiile GSP.ro, mutarea jucătorului format la FCSB a fost perfectată, iar un anunț oficial urmează să fie făcut în

Un document făcut public în octombrie a zguduit capitala UE, prezentând în detaliu planurile Google de a submina legi noi care i-ar putea afecta puternic businessul de publicitate

Cântăreața Cristina Spătar, 47 de ani, și-a oficializat de Revelion relația cu iubitul ei, Tiberiu Vărzaru, bărbatul cu 21 de ani mai tânăr de ea, care i-a furat inima de patru ani, scrie Click.ro. Pentru prima dată de la divorț, regina