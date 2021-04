A fost prelungită carantina cu alte 14 zile în comunele Baloteşti, Snagov şi Ştefăneştii de Jos 08.04.2021

Vești neplăcute pentru locuitorii din comunele ilfovene Baloteşti, Snagov şi Ştefăneştii de Jos! Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov a decis prelungirea măsurii de carantină pentru încă 14 zile pentru comunele, iar hotărârea a fost […]

O femeie de 74 de ani din Ecuador, care a fost declarată moartă după ce a fost internată în spital cu Covid-19, a fost găsită în viaţă, două săptămâni după ce familia sa i-a organizat funeraliile, scrie BBC News. Situaţia este dezastoasă

Guvernul Israelului a permis reluarea unor activităţi economice şi comerciale, fiind analizată şi posibilitatea revenirii copiilor în şcoli, în contextul relaxării restricţiilor antiepidemice,

Ziariştii agenţiei americane de ştiri Bloomberg scriu că scăderea preţurilor activelor a creat îngrijorări cu privire la faptul că societăţi importante pentru economie ar putea fi vizate de

Un medic de la Spitalul Judeţean Mavromati din Botoşani, infectat cu COVID-19, a murit la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, transmite corespondentul MEDIAFAX. Dan Nechifor, prefectul judeţului Botoşani

Omul de afaceri Omer Susli, proprietarul reţelei de magazine cu decoraţiuni interioare Homelux, estimează că va deschide din nou magazinele la începutul lunii mai, momentan acestea fiind închise din cauza

25 septembrie 2000. Gabriela Szabo devine campioană olimpică la 5.000 de metri și stabilește un record olimpic. Ziua concursului și duelul dramatic dintre Szabo și Sonia O’Sullivan au fost rememorate zilele trecute de antrenorul irlandezei,

O echipă de IT-işti din Cluj a creat Spectro.Life, o soluţie gratuită pentru monitorizarea pacienţilor aflaţi în îngrijire acasă. Deocamdată, platforma poate fi folosită doar de cei aflaţi în

5 iulie. Atunci ar trebui să înceapă Marele Circ în concordanță cu ultimele ajustări ale calendarului. Organizatorii Marelui Premiu al Franței de pe circuitul Paul Ricard au anunțat că nu se va putea ține cursa așa cum era programată,

România intră în stare de alertă începând de luni, 15 mai! Ce presupune acest nou scenariu în țara noastră, descoperiți în rândurile de mai jos. Din nefericire, la nivel mondial s-a depășit pragul psihologic de 3 milioane de îmbolnăviri

Antreprenorul Leonard Mihoc, care a dezvoltat împreună cu tatăl său în urmă cu şase ani microberăria Nemţeana din localitatea Roman, judeţul Neamţ, consideră că economia poate fi repornită cu perseverenţă, răbdare şi inventivitate din

Nizicom Internaţional, companie con­­trolată de Constantin Zicu, cu acti­vi­tăţi de intermediere a comerţului cu materii pri­­me agri­co­le, ani­male vii, ma­te­rii prime te­x­tile şi cu bu­nuri semifinite, construieşte o fermă de

Lumea fotbalului francez este în doliu. Legendarul antrenor Robert Herbin a murit la vârsta de 81 de ani, informează L’Equipe. La data de 25 aprilie, acesta a fost internat într-un spital din Saint-Etienne, după ce a acuzat insuficienţă

Mai mulţi medici stomatologici din Franţa au protestat într-un mod inedit faţă de lipsa materialelor de protecţie necesare împotriva infectării cu

BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, oferă un credit de 24 mil. lei companiei Savini Due, un producător român de mobilier pentru baie, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii

Andreea Bălan a făcut anunţ surprinzător azi-noapte, târziu. Ea a mărturisit public că îl iubește pe un actor celebru și a publicat un clip în care acesta apare. Fanii au reacționat atât cu mesaje pozitive, dar și cu unele negative la

Un bărbat de 19 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul neînmatriculat, conducere sub influenţa alcoolului şi conducere fără permis după ce a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea beat un moped

Ritmul anual de creştere al soldului depozitelor populaţiei şi companiilor în euro a ajuns în luna martie la un vârf de 20%, fiind dublu faţă de avansul anual al sumelor economisite în lei, de 10,2% faţă de aceeaşi lună de anul

Nu este o noutate, Laurette are grijă zilnic de câinii maidanezi de pe strada unde are casa. Le duce mâncare, îi mângâie… Doar că într-o zi a fost ”capsată”. Din înâmplare. Chiar frunoasa mulatră povestește tristul episod.

Cristian Bărcan, licenţiat în ştiinţe juridice, cu experienţă în consultanţa privind contractele comerciale, spune că a fost mereu pasionat de domeniul economic, iar din 2015, din nevoie, a ajuns să îşi trăiască

Spitalul General Căi Ferate (CF) din municipiul Sibiu, singurul din judeţ care a fost închis după ce personalul şi pacienţii au fost infectaţi cu coronavirus, a fost redeschis, joi, după ce a fost dezinfectat, a anunţat purtătorul de cuvânt al