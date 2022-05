A fost lansat primul trailer pentru mult-aşteptatul film Avatar: The Way of Water VIDEO 11.05.2022

11.05.2022 A fost lansat primul trailer pentru mult-aşteptatul film Avatar: The Way of Water VIDEO După 13 ani şi după opt amânări „Avatar” vine cu o noua parte „The Way of Water”. Un prim teaser a fost deja lansat, iar lungmetrajul va ajunge în sfârşit în cinematografe din 16



A fost lansat primul trailer pentru mult-aşteptatul film Avatar: The Way of Water VIDEO

După 13 ani şi după opt amânări „Avatar” vine cu o noua parte „The Way of Water”. Un prim teaser a fost deja lansat, iar lungmetrajul va ajunge în sfârşit în cinematografe din 16 decembrie.

A fost lansat primul trailer pentru mult-aşteptatul film Avatar: The Way of Water VIDEO

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Examenul de Bacalaureat 2021 se încheie astăzi cu proba la alegere. Pentru unii dintre cei aproximativ 114.000 de elevi care susțin examenul maturității opțiunea pentru proba finală a fost la sociologie. Examenul de Bac 2021 a început pe 28 iunie

Compania Hey, Be Well! AG, al cărei unic acţionar este Javier Garcia del Valle, a preluat integral acţiunile agenţiei de turism Happy Tour, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţă, de la GED Eastern Fund II, parte din fondul spaniol de

Tabloul ''Maşină de cusut cu umbrele într-un peisaj suprarealist'', realizat de pictorul spaniol Salvador Dali în 1941 pentru filmul ''La Péniche de l'amour'' (Moontide), de Archie Mayo, a fost vândut la o licitaţie la Paris cu 2,47 milioane de

Cursul de schimb leu/euro a ajuns în ultima zi din luna iunie la 4,9267 lei/euro, cotaţia de referinţă anunţată ieri la prânz de BNR fiind mai mare cu doar 0,01% faţă de cea de

Două echipaje tricolore vor lua startul în această săptămână în a doua etapă din Campionatul European de Raliuri (FIA ERC), care va avea loc pe macadam în Letonia. Simone Tempestini vizează un loc pe podium la general, în timp ce

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar iulie2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii iulie2021 vine cu sfaturi și

Cea mai mare provocare din acest an pentru Derpan, producătorul de crois­sante din judeţul Galaţi, contro­lat de fraţii Valentin şi Emil Ancuţa, este creşterea cu circa 50% a pre­ţu­rilor materiei prime, ceea ce implică cos­turi de

Circa 84.000 de certificate digitale Covid au fost generate în primele două ore de când platforma de pe care pot fi descărcate a devenit operațională, a anunțat purtătorul de cuvânt al STS, Cătălin Chirca, în cadrul unei conferințe de

Grupul de Comunicare Strategică va anunța, puțin după ora 13:00, câte decese cauzate de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore. Până pe 30 iunie, 33.786 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. […] The post

La aproape 15 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, România continuă să fie, alături de Bulgaria, cea mai săracă țară din blocul comunitar. Există zone întregi unde oamenii și-au pierdut de

Echipamentele HP sunt soluţii fiabile care răspund eficient necesitaţilor home & office. Sistemele multifuncţionale şi imprimantele ce poartă numele acestui brand au reuşit să câştige încrederea celor ce au nevoie de rapiditate, calitate

Este doliu uriaș în lumea sportului! Fosta handbalistă Ecaterina Mihaela Drăghici a murit la vârta de numai 34 de ani, a anunțat Clubul Sportiv Rapid București. Ecaterina Mihaela Drăghici s-a stins în noaptea de 28 […] The post Doliu în

Certificatele digitale COVID urmează să fie eliberate de azi. Reprezentanții STS au explicat cum funcționează. Certificatul digital COVID-19 pentru călătoriile în Uniunea Europeană facilitează

Spectatoarea care a cauzat unul dintre cele mai mari accidente din istoria Turului Franţei a fost arestată, după ce s-a prezentat la un sediu al poliţiei din Landerneau, duminică, a declarat, pentru Reuters,

În perioada pandemiei, multe companii, în general IMM-urile, s-au reorientat către acceptarea online a plăţi­lor cu cardul ca măsură de supravieţuire, având în vedere că în perioada de lockdown, majoritatea compa­ni­ilor mici şi mijlocii

Angajații din cadrul serviciilor de informații din Rusia nu pot merge la restaurant în Moscova, pentru că sistemul informatic prin care se primesc coduri QR nu are acces la datele lor personale, informează Hotnews, care citează RBC. La Moscova,

Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, s-a deplasat, joi, în statul Florida, la locul imobilului prăbuşit parţial, liderul de la Casa Albă, un politician democrat, semnalând că va coopera cu

Prin prisma evoluţiei indicelui BET-TR, cel care urmăreşte evoluţia celor mai tranzacţionate acţiuni, dar şi randamentele dividendelor, Bursa de la Bucureşti s-a apreciat cu 25% în primul semestru al anului 2021, arată datele agregate de

Anamaria Prodan: "Mi s-a spus că Reghe are de 8 ani o amantă, prostituată! Nu suntem

Elevii cu vârste cuprinse între 12-15 ani se vor putea vaccina la şcoală. Sorin Ion, secretar de stat la Educaţie, spune că acordul părinţilor este obligatoriu. Ministerul Educaţiei a trimis tuturor