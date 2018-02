A fost invitata la propria inmormantare si a fost ingrozita! Tanara habar nu avea ce o asteapta si a inceput sa planga in hohote cand a aflat adevarul VIDEO 21.02.2018

21.02.2018 A fost invitata la propria inmormantare si a fost ingrozita! Tanara habar nu avea ce o asteapta si a inceput sa planga in hohote cand a aflat adevarul VIDEO O tanara din Belgia a fost invitata la propria ei inmormantare si a avut un soc de proportii. Alaturi de alti tineri, aceasta s-a numarat printre persoanele alese sa isi vada propria inmormantare, desi e perfect sanatoasa si in floarea varstei. In



A fost invitata la propria inmormantare si a fost ingrozita! Tanara habar nu avea ce o asteapta si a inceput sa planga in hohote cand a aflat adevarul VIDEO

O tanara din Belgia a fost invitata la propria ei inmormantare si a avut un soc de proportii. Alaturi de alti tineri, aceasta s-a numarat printre persoanele alese sa isi vada propria inmormantare, desi e perfect sanatoasa si in floarea varstei. In momentul in care a inteles adevarul, insa, alaturi de cei ca ea, femeia […] The post A fost invitata la propria inmormantare si a fost ingrozita! Tanara habar nu avea ce o asteapta si a inceput sa planga in hohote cand a aflat adevarul VIDEO appeared first on Cancan.ro.

A fost invitata la propria inmormantare si a fost ingrozita! Tanara habar nu avea ce o asteapta si a inceput sa planga in hohote cand a aflat adevarul VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Conducerile PSD şi ALDE se vor reuni, vineri, pentru a stabili numele ce vor ocupa fotolii în cabinetul condus de Viorica Dăncilă. Citește mai

În restul teritoriului valorile termice vor continua să crească, astfel că cele diurne se vor situa cu mult peste normalul

♦ Bursa de la Bucureşti este încă definită de un peisaj al unei lichidăţi anemice în comparaţie cu principalele burse din regiune, respectiv cele din Viena şi Varşovia ♦ Cum ar putea creşte valoarea zilnică de tranzacţionare la

Cupa Regelui Spaniei 2018. Calificarea în semifinale se joacă în toate cele patru sferturi de finală. În tur, s-au înregistrat doar victorii la un gol diferență. Manșa retur 23 ianuarie 22.30 Sevilla – Atletico Madrid 3-1 VIDEO (în

Caroline Wozniacki, adversara de mâine a Simonei Halep, a trăit o dramă sentimentală uriaşă, de pe urma căreia a suferit

Primele două jucătoare ale lumii se vor înfrunta, sâmbătă (ora 10.30, Eurosport), într-un meci cu trofeul pe masă la Australian

Doar câteva ore mai sunt până când vom afla componența finală a Guvernului Dăncilă. Adică cine pleacă, cine vine și cine rămâne în Cabinetul PSD 3. Deocamdată există doar trei informații

Nicolae Ceauşescu, aflat în fruntea României în perioada 1967-1989, ar fi împlinit astăzi 100 de ani, iar câţiva membri ai Partidului Socialist Român – Filiala Olt vor participa, la Scorniceşti, la o acţiune în memoria fostului

Cel puţin două firme sunt interesate să concesioneze ruineleaeroportului Alexeni, iar administraţia judeţeană este dispusă să investească în relansarea economică a acestui obiectiv. Declaraţia aparţine preşedintelui Consiliului Judeţean

În perioada septembrie 2017-ianuarie 2018 poliţiştii vrânceni au documetat activitatea infracţională a unei persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de şantaj şi

Subofiţerul Florin Oprea, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a ucis iubita într-un salon de cosmetică din Titu, a contestat decizia instanţei. Avocatul său spune că agresorul a recunoscut fapta şi ar vrea să fie cercetat în stare

Magistraţii l-au condamnat la închisoare pe Dorin Manole, acuzat că a ademenit o elevă de 11 ani într-o locuinţă, pe motiv că îi va testa aptitudinile artistice în dansuri populare, şi a abuzat-o sexual. Sentinţa este

Toată lumea a rămas şocată când a aflat că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care a elaborat faimoasa Declaraţie 600, nu are pregătită nici măcar infrastructura informatică pentru a o gestiona. Explicaţia o aflăm acum: ANAF avea

Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, vineri dimineata, ca nu mai doreste sa faca parte din noul guvern si ca va sustine candidatura succesorului sau la acest portofoliu. Anuntul a venit la

Agenţi ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat începând cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice în timpul campaniei prezidenţiale din 2016 din

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Simona Halep o va înfrunta mâine dimineață, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, în finala de la Australian Open 2018. Cele două jucătoare ocupă primele două poziții în clasamentul WTA, iar această finală va decide

La 15 ani de la difuzarea emisiunii "Big Brother", Ernest se numără printre prezentatorii de top care apar pe sticlă. Pe lângă frumoasa carieră în televiziune, Ernest Francisc Takacs, aşa cum apare în buletin, are o familie minunată. Leon,

Joi dimineaţa, poliţiştii de la DIICOT Cluj, însoţiţi de agenţi de la celebra Agenţie Antidrog (DEA) din Statele Unite, au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzaţi că au pus la cale o reţea care a vândut în SUA, droguri de mare risc

O tânără de 17 ani din Marea Britanie şi-a pus capăt zilelor după ce şi-a dat seama că a transmis din greşeală un mesaj prietenului ei, potrivit Daily Mail. Citește mai