A fost inventat un dispozitiv pentru slăbit care stimulează creierul 05.03.2018

A fost inventat dispozitivul care ajută oamenii să slăbească fără a depune efort! Ideea aparţine unei companii din Marea Britanie, care şi-a prezentat aparatul în cadrul Târgului Internaţional de Telefonie şi Comunicaţii din Barcelona.



A fost inventat dispozitivul care ajută oamenii să slăbească fără a depune efort! Ideea aparţine unei companii din Marea Britanie, care şi-a prezentat aparatul în cadrul Târgului Internaţional de Telefonie şi Comunicaţii din Barcelona. Acesta a fost intitulat ,,Modius” şi funcţionează doar după ce este montat pe capul utilizatorului, informează Sync NI. Creatorul dispozitivului Jason […] The post A fost inventat un dispozitiv pentru slăbit care stimulează creierul appeared first on Cancan.ro.

Deputaţii au dat marţi undă verde, cu 264 de voturi şi o abţinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerată ca fiind planta cea mai alergenă din România. Proiectul, iniţiat de un grup de parlamentari PNL, a fost

India şi Statele Unite sunt chemate să răstoarne un şef de stat şi să tranşeze astfel o criză politică mai rar

Circulaţia pe DN1 în zona staţiunii Sinaia este blocat din cauza unui incendiu care a izbucnit, marţi, la un service auto situat la ieşire din localitate. Poliţia a decis să devieze circulaţia prin centrul

Peste 200 de hunedoreni s-au internat în ultima săptămână în spitale, în urma afecţiunilor respiratorii acute. Un bărbat diagnosticat cu gripă porcină a

Ilie Năstase a fost suspendat cinci ani de Federaţia Internaţională de Tenis, după incidentele de la meciul cu Marea Britanie, disputat anul

Numărul cazurilor raportate din cauza conţinutului pornografic infantil s-a dublat anul trecut faţă de 2016. Concret, numărul de situaţii semnalate în 2017 prin aplicaţia esc_ABUZ a ajuns la

Sindicaliştii din învăţământ trag un semnal de alarmă cu privire la anomaliile pe care le creează noua legislaţie

România este cea mai expusă ţară din Uniunea Europeană (UE) în ceea ce priveşte numărul de joburi care riscă să fie în viitor înlocuite cu roboţi. Peste 60% din locurile de muncă sunt ameninţate, de departe cea mai mare pondere din blocul

Când omul s-a ridicat în două picioare, devenind împăratul a tot şi toate, s-au înghesuit o sumedenie de forţe să-i solicite coloana. Membrele inferioare au căpătat şi ele

Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranaţionalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea „o mică Hiroshima” pe teritoriul Ucrainei și asigură că emisia de radiaţii ar fi minimă, a

Astăzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție, are loc ultimul termen în procesul "Mită pentru judecătoare". Inculpaţi au fost Cristi Borcea, Ioan şi Victor Becali, pentru dare de mită, precum şi fosta judecătoare Geanina

Forma slabă din acest sezon arătată de Real Madrid i-a convins definitiv pe șefii galacticilor ca e nevoie de schimbări majore în echipă. Astfel, Realul își conturează deja lista cu jucătorii care vor pleca, iar unul dintre cei

Leo Grozavu (50 de ani) a fost prezentat oficial astăzi în funcția de antrenor al lui ACS Poli, de unde Ionuț Popa și-a dat demisia zilele trecute. "Îmi dau seama că am venit la un club de tradiție. Știu ce înseamnă

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu: Din 2019, salarii dublate, iar de anul acesta, part-time cu normă-ntreagă. Adevăratele creșteri vor fi în 2019, mai ales pentru cei cu salarii mici, în unele cazuri ajungându-se la salarii dublate, față

Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebită, dar şi datorită prezenţei scenice unice şi flerului său, anunţă

Refuzul persoanelor de a se legitima, neplăcerile provocate vecinilor prin gălăgie și nerespectarea orelor de liniște, lăsarea animalelor periculoase în libertate sau cerșetoria vor fi sancționate cu amenzi mai mari decât

Preotul Cristian Pomohaci a susținut un concert în Chișinău unde a fost așteptat de foarte multă lume care îl

Gigi Becali a pierdut un proces pe care i l-a deschis lui Dorinel Munteanu, fost antrenor al Stelei, și va trebui să achite cheltuielile de

Eurodeputatul PMP Siegfried Mureşan critică faptul că, deşi ministrul Justiţiei Tudorel Toader se află încă de luni la Strasbourg, în perspectiva dezbaterii pe tema influenţei reformelor din Justiţiei asupra statului de drept, programul

Ajutorul şefului de post din Cernăteşti este acuzat de un adolescent din comună că l-ar fi agresat fizic şi verbal în timpul unei audieri desfăşurate în incinta postului de poliţie din localitate. IPJ Buzău confirmă că există o anchetă