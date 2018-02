A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai înalt hotel din lume 12.02.2018

12.02.2018 A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai înalt hotel din lume A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai înalt hotel din lume, în Dubai, același oraș în care se afla și precedentul hotel care deținea recordul de înălțime. Gevora are 75 de etaje și o înălțime de 356 de metri, scrie AFP. Noul hotel a



A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai înalt hotel din lume

A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai înalt hotel din lume, în Dubai, același oraș în care se afla și precedentul hotel care deținea recordul de înălțime. Gevora are 75 de etaje și o înălțime de 356 de metri, scrie AFP. Noul hotel a depășit în înălțime un alt hotel din Dubai, JW Mariott Marquis, care era […] Post-ul A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai înalt hotel din lume apare prima dată în Libertatea.ro.

A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai înalt hotel din lume

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Salvamontiştii prahoveni au reluat, marţi, pentru a patra zi consecutiv, acţiunea de căutare a lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanşă în Munţii Bucegi. Aceştia sunt ajutaţi de opt colegi de la Salvamomt Hunedoara dar şi de

Victor Spirescu a avut parte de un sfârşit tragic, după ce a fost implicat într-un accident rutier. În vârstă de 32 de ani, românul trăia în Regatul Unit şi urma să îşi ducă aleasa inima în faţa altarului. De altfel, ultima postare

Reumatismul nu este o afectiune care ii afecteaza doar pe cei mai in varsta, asa cum se crede. Durerile apar in special in sezonul rece, din cauza expunerii la frig sau umiditate. Exista insa o modalitate simpla si eficienta care te poate scapa de

Un internaut pasionat de brandul Dacia şi-a imaginat cum va arăta maşina autohtonă românească în anul 2050. Galeria Foto. Citește mai

Grasimile animale au fost dintotdeauna criticate si combatute de mare parte din nutritionistii care se aflau in cautarea dietei si stilului de viata perfect. Cu toate astea, s-a descoperit ca untura are proprietati benefice nebanuite si este unul din

Poliţiştii din Olt efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, după ce doi biciclişti s-au accidentat, căzând pe fondul consumului exagerat de băuturi

Viorica Dăncilă, preşedintele Organizaţiei de femei a PSD şi liderul europarlamentarilor social-democraţi români, a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru funcţia de premier. Cu această propunere delegaţia PSD va merge mâine la

Fosta şefă a DIICOT Alinei Bica judecată în mai multe dosare penale ar fi plecat în Costa Rica şi nu s-a mai prezentat la procese de la începutul lunii decembrie a anului trecut. Astăzi a avut loc un nou termen în dosarul privind despăgubirile

În cadrul unui interviu acordat televiziunii americane CBS, actriţa Sharon Stone a avut o reacţie surprinzătoare când a fost întrebată dacă a fost vreodată pusă într-o situaţie „inconfortabilă“ la Hollywood, în contextul scandalului

După jumătate de secol de aşteptare, luni, la Ministerul Transporturilor s-a semnat contractul de proiectare şi execuţie al podului suspendat peste Dunăre, care să lege nordul ţării de Delta

Potrivit unor informaţii din surse sindicate, câteva sute de angajaţi ai ArcelorMittal Galaţi s-au adunat la „turn” (sediul administraţiei) pentru a protesta în legătură cu „majorările salariale prea mici propuse pentru noul contract

Vestigiile Podului lui Traian de la Drobeta, o minune arhitecturală construită de Apolodor din Damasc acum 2000 de ani, zac în momentul de faţă într-o cuvă de beton plină cu

O femeie care fusese internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Slobozia a născut acasă un copil prematur, după ce a fugit din unitatea medicală. Tânăra, în vârstă de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Balş din Capitală, deoarece

Aproape jumătate de ţară se află, până miercuri-seara, 17 ianuarie 2018,ora 20,00, sub avertizare Cod galben de vreme rea emis astăzi de

Din acest an examenul de Bacalaureat va începe în luna februrarie. Elevii claselor a XII-a vor avea de înfruntat emoțiile examenului de maturitate încă din februarie, când au loc

Se pare ca renumitul munte sicilian Etna nu ar fi un vulcan, ci mai degraba un gheizer urias, ipoteza sustinuta, in opinia cercetatorului italian Carmelo Ferlito, de cantitatea mare de abur si alte substante

Destin înfiorător pentru un tânăr din Zalău care a aflat că are cancer înainte de nuntă. Florin Răcoare trebuia ca în iulie 2017 să spună „Da” în fața ofițerului stării civile, însă un diagnostic cumplit i-a schimbat radical viața.

Anul începe cu vești proaste pentru profesori. Rămân cu cele mai mici salarii din sistemul bugetar, în pofida majorărilor anunțate în acest an. Citește mai

Fiecare an nou vine și cu o nouă pagină pentru astre. Noi provocări, dar și reușite, noi planuri și obstacole neprevăzute. Citește mai