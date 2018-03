A fost finalizată ancheta privind moartea româncei de 30 de ani, la Padova, în autocar! Din ce cauză a decedat 02.03.2018

02.03.2018 A fost finalizată ancheta privind moartea româncei de 30 de ani, la Padova, în autocar! Din ce cauză a decedat O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă într-un autocar, în autogara din Padova. Ea plecase din România și abia ce ajunsese în Italia, unde muncea. În urmă cu două zile, când a fost găsită, autoritățile nu au putut face un anunț



A fost finalizată ancheta privind moartea româncei de 30 de ani, la Padova, în autocar! Din ce cauză a decedat

O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă într-un autocar, în autogara din Padova. Ea plecase din România și abia ce ajunsese în Italia, unde muncea. În urmă cu două zile, când a fost găsită, autoritățile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, în urma […] The post A fost finalizată ancheta privind moartea româncei de 30 de ani, la Padova, în autocar! Din ce cauză a decedat appeared first on Cancan.ro.

A fost finalizată ancheta privind moartea româncei de 30 de ani, la Padova, în autocar! Din ce cauză a decedat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Inundaţii în Maramureş, provocate de ploile abundente din ultimele ore! Şapte gospodării din localitatea Berbeşti au fost inundate. Râul Firiza, din zonă, a depăşit cu mult cota de apărare iar puhoaiele au ajuns în curţile şi chiar în

Cinci oameni au fost răniţi, sâmbătă după-amiază, în urma unui accident rutier în care au fost implicate patru maşini, pe Calea Griviţei din Capitală. Şoferul care a provocat accidentul îşi bătea soţia în timp ce se afla la volan.

Arheologii egipteni au descoperit un mormânt vechi de peste 4.000 de ani la mică distanţă faţă de celebrele piramide din Giza, la sud de Cairo, au anunţat anunţat sâmbătă autorităţile locale, citate de DPA, potrivit

Gigi Becali a dezvăluit amănunte incredibile de la ”Revelionul bogătaşilor”, din Poiana Braşov, unde a participat şi el, dar în sectorul

Totul s-a întâmplat pe aeroportul internaţional Palm Beach din Florina, acolo unde îşi vor petrece acest weekend Melania, Donald Trump şi fiul lor

Peste 1.900 de obiective care operează cu valori au fost verificate de poliţiştii de la ordine publică în ultima săptămână, pentru neregulile descoperite poliţiştii aplicând peste 300 de amenzi a căror valoare depăşeşte 180.000 de

Coreea de Nord şi-a folosit ambasada din Berlin pentru a obţine echipamente destinate programelor sale nuclear şi balistic. Declaraţia a fost făcută de şeful Serviciului de informaţii interne al Germaniei (Oficiul federal pentru protecţia

Monumentul din centrul municipiului Focşani este simbolul oraşului, ridicat în cinstea actului istoric de la 24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor

Cancerul este provocat de creşterea rapidă şi necontrolată a celulelor bolnave care pot afecta oricare parte a organismului. În prezent, 8,8 milioane de persoane mor din cauza cancerului în fiecare an şi se estimează că în următorul deceniu,

O tânără din Bistriţa le propune celor care organizează evenimente festive importante o variantă ecologică şi spectaculoasă de aranjament

Darius Liviu Baci, condamnat în urmă cu doi ani pentru traficarea mai multor tezaure antice valoroase furate din Sarmizegetusa Regia, printre care şi o căldare de galbeni, a cerut instanţei anularea sentinţei. Statul român îi cere daune de

Deși Dinamo se chinuie să prindă un loc de play-off, rivalele din Liga 1 se tem de echipa antrenată de Vasile Miriuță. Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, este impresionat de achizițiile făcute de Dinamo în această iarnă și spune că

Noul finanțator de la FC Snagov, Victor Angelescu, 34 de ani, director pe Europa al companiei cehe APS Holding, descrie cum dorește să aducă formația ilfoveană în Liga 1 încă din vara lui 2019. - Domnule Angelescu, ați preluat

CSM București joacă ACUM contra celor de la Midtjylland, în Liga Campionilor. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. liveSCORE » FC Midtjylland - CSM București 2-2 CSM

O mamă bolnavă de cancer, care a refuzat tratamentul pe timpul sarcinii, a impresionat o lume întreagă cu povestea ei. Gemma Nuttall (29 de ani) a primit o veste cruntă de la medici, în timp ce era însărcinată. Femeia a fost diagnosticată cu o

O fetiţă de doar 15 zile a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost muşcată de şobolani de cel puţin 100 de ori. Micuţa, care stătea cu părinţii când a avut loc incidentul, a fost supusă unei intervenţii chirurgicale complexe.

Detalii explozive ies la iveală despre Dragoş Bârligea, şoferul drogat care a provocat un accident rutier, sâmbătă, în centrul Capitalei. Bărbatul era drogat, potrivit polişiştilor. Soţia lui susţine că acesta voia să o omoare şi că a

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din Timişoara, medicul Virgil Musta, a declarat, duminică, pentru Mediafax, că saloanele în care pacienţii au fost fotografiaţi sunt

Traian Băsescu a comentat, vineri, gafele din ultima perioadă ale Guvernului, afirmând că cel mai mult i-a atras atenţia situaţia formularului 600. Citește mai

CSM Bucureşti a câştigat ieri cu 31-26 pe terenul echipei daneze FC Midtylland, în Grupa Principală I a Ligii