A fost cutremur în România, în zona Banatului. Ce magnitudine s-a înregistrat 25.01.2023

25.01.2023 A fost cutremur în România, în zona Banatului. Ce magnitudine s-a înregistrat Un cutremur s-a produs în cursul serii de miercuri, 25 ianuarie 2023, în România. Seismul a fost înregistrat în zona Banatului, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Iată toate detaliile mai



A fost cutremur în România, în zona Banatului. Ce magnitudine s-a înregistrat

Un cutremur s-a produs în cursul serii de miercuri, 25 ianuarie 2023, în România. Seismul a fost înregistrat în zona Banatului, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Iată toate detaliile mai […] The post A fost cutremur în România, în zona Banatului. Ce magnitudine s-a înregistrat appeared first on Cancan.

A fost cutremur în România, în zona Banatului. Ce magnitudine s-a înregistrat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Naţionala feminină de polo a României a obţinut, sâmbătă, la turneul de la Bucureşti, a treia victorie din preliminariile Campionatului European, cu Ucraina. La masculin, tricolorii au bifat a doua victorie la turneul preliminar din Malta, în

Armata ucraineană a anunţat că un soldat a fost ucis în bombardamentele lansate sâmbătă dimineaţa de separatiştii pro-ruşi în estul Ucrainei, unde violenţele din această săptămână au stârnit îngrijorarea că ar putea fi declanşatorul

Barcelona a doborât-o pe Valencia în deplasare, scor 4-1, în runda #25 din La Liga. Tot ce trebuie să știi despre La Liga Barcelona, din nou pe loc de Champions League Catalanii au deschis scorul prin Aubameyang. Primul gabonez din istorie

Tabloul conducerii Partidului Mişcarea Populară (PMP) a devenit şi mai neclar în urma Congresului Extraordinar pe care Eugen Tomac, fostul preşedinte al formaţiunii, l-a organizat sâmbătă şi în urma căruia a fost ales să conducă pe mai

Aproape 700 de companii cu activitate în construcţii au ajuns în insolvenţă sau faliment în 2021, potrivit datelor transmise de Ofi­ciul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea

Florin Salam a fost invitat recent într-un club din Manchester pentru a susţine un concert. Deşi toată lumea se aştepta ca seara să fie una plină de distracţie, la un moment dat a izbucnit un […] The post Noi detalii despre scandalul în

Eugen Tomac, eurodeputat român, originar din Ucraina,a fost zilele trecute în regiunea Cernăuți și a vorbit cu oamenii care sunt extrem de îngrijorați în ceea ce privește situația lor. Tomac crede că încă mai este speranță să poată fi

Germania a alunecat probabil în cea de-a doua recesiune de la declanşarea pandemiei în condiţiile în care tulpina omicron a adus un număr record de infectări, care a tras în jos activitatea, avertizează banca cen­trală a

Când vine vorba despre alegerea pantofilor potriviţi pentru a merge cât mai bine cu ţinuta, femeile au mereu probleme. Cu atât de multe modele, culori şi înălţimi de toc, găsirea perechii potrivite pentru un anumit stil şi look poate deveni un

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.694 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 7 mai multe decât în ziua anterioară. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de

Autoritatea de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) a publicat ta­rifele de referinţă la poliţele RCA pentru următoarele 6 luni, acestea fiind în creştere pe majoritatea categoriilor cu excepţia unei singuri scăderi, con­form raportului

Theodor Livinschi, vicepreşedintele ACCER (Asociaţia Companiilor Consumatoare de Energie din România), a spus, la ZF Power Summit 2022, că a fost diminuată competitivitatea companiilor consumatoare de energie, în urma creşterii preţurilor la

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a cheltuit o sumă impresionată pentru a-și construi o vilă uriașă în Funchal, orașul din insula Madeira, acolo unde s-a născut. Pe lângă hotelul cu tematică fotbalistică pe care-l deține în Madeira, atacantul

Rosemary DiCarlo, adjunct al secretarului general ONU, a denunţat, la începerea reuniunii Consiliului de Securitate, decizia preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a recunoaşte independenţa regiunilor separatiste Doneţk şi Lugansk şi de a

Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a revenit pe teren după scandalul uriaș în care a fost implicat în Australia, la turneul din Dubai, acolo unde a câștigat fără emoții cu Lorenzo Musetti (19 ani, 58 ATP), scor 6-3, 6-3, Totuși, sârbul nu uită

Jaqueline Cristian (23 de ani, 71 WTA) s-a retras, la scorul de 6-2, 2-2, din cauza unei accidentări, în meciul cu Daria Kasatkina (24 de ani, 28 WTA). Românca a acuzat probleme la genunchi în setul doi, după ce a sărit să ajungă la un lob și a

Producătorul de cabluri cu fibră optică Romcab Târgu-Mureş (simbol bursier MCAB), aflat în procedura insolvenţei din 2017, cu dreptul de administrare păstrat, a anunţat investitorii că a identificat oportunitatea construirii unui parc

O treime dintre angajaţii din con­struc­ţii (34,5%) câştigă între 4.000 şi 7.000 de lei net pe lună, potrivit da­telor introduse de peste 370.000 de spe­cialişti care lucrează în acest sec­tor în Salario, comparatorul de salarii al

Survivor România are mii de fani, aceștia urmărind cu sufletul la gură emisiunile difuzate de Pro TV. Cu fiecare concurent eliminat, cu fiecare regulă nouă impusă, tensiunile ating cote maxime, se spun cuvinte dure, se […] The post Cătălin

În decurs de câteva ore, Alexander Zverev (Germania, 24 de ani, 3 ATP) şi-a schimbat statutul, trecând de la deţinătorul trofeului, la Acapulco, la „oaia neagră“ a tenisului