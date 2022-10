A fost cutremur în România, în seara aceasta. Ce magnitudine s-a înregistrat în Vrancea 17.10.2022

17.10.2022 A fost cutremur în România, în seara aceasta. Ce magnitudine s-a înregistrat în Vrancea În seara zilei de 17 octombrie 2022, un alt cutremur a avut loc în România, în zona seismică Vrancea. Iată ce au transmis reprezentanții Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. În seara […] The post A



A fost cutremur în România, în seara aceasta. Ce magnitudine s-a înregistrat în Vrancea

În seara zilei de 17 octombrie 2022, un alt cutremur a avut loc în România, în zona seismică Vrancea. Iată ce au transmis reprezentanții Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. În seara […] The post A fost cutremur în România, în seara aceasta. Ce magnitudine s-a înregistrat în Vrancea appeared first on Cancan.

A fost cutremur în România, în seara aceasta. Ce magnitudine s-a înregistrat în Vrancea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O lanternă este un dispozitiv de iluminat care poate avea diferite dimensiuni și surse de alimentare pentru a funcționa.Fie că vrei să cumperi un produs clasic, fie că ai nevoie de o lanternă de cap va trebui să ții cont

Indicele ROBOR la trei luni a crescut din nou, marți, ajungând la 2,60% de la 2,59% vineri și luni, ca reacție la majorarea dobânzii de referință anunțată de BNR săptămâna trecută. Indicele ROBOR la

Pe 16 noiembrie se împlinesc 5 ani de la moartea lui Didi

Ca urmare a numărului tot mai mare de cazuri de coronavirus, Italia şi-a înăsprit măsurile de siguranţă sanitară în taxiuri, trenuri şi autobuze, relatează luni

Întreprinzătorii vor utilaje, nu laptopuri, iar miza României este ca Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să deconteze utilajele computerizate precum maşinile CNC(comandă numerică computerizată) drept echipamente digitale, a fost una

Cu Messi integralist, Argentina a remizat cu Brazilia, 0-0, și și-a asigurat prezența la Campionatul Mondial din 2022 grație înfrângerii suferite de Chile, 0-2 cu Ecuador. Deși nu a mai jucat la PSG din finalul lunii octombrie, iar contra

Petreceri secrete fără vaccin și fără test Covid-19 au fost organizate în plin val 4 al pandemiei. S-a întâmplat în Capitală, chiar după ce s-au impus restricțiile care interziceau astfel de evenimente. S-au dat și amenzi, după ce

Testele pentru depistara infecției cu COVID-19 pe bază de salivă pentru elevi pot fi folosite acasă, transmite Ministerul Sănătății. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a abilitat, pe

Speranţa sătenilor din Săgeata şi Robeasca că DJ 203K va fi modernizat într-un interval de timp rezonabil păleşte pe zi ce trece. Mai mult, unii dintre localnici cred că pentru reabilitarea drumului judetean s-ar folosi materiale inferioare

Din 18 noiembrie 2021 şi până pe 10 decembrie 2021, Ministerul Finanţelor – condus de ministrul interimar Dan Vîlceanu, din guvernul demis al lui Florin Cîţu, revine la Bursa de la Bucureşti prin vânzarea de titluri de stat Fidelis către

În această săptămână a fost depusă la Senat o propunere legislativă conform căreia asigurătorii RCA vor fi obligaţi să nu depăşească tarifele de referinţă ale ASF. Propunerea legislativă

BTDConstruct & Ambient, o companie deţinută de familia Dogaru, şi-a adjudecat unele dintre cele mai mari proiecte rezidenţiale din Bucureşti, dezvoltate în ultimii ani de investitori precum spaniolii de la Gran Via, israelienii de la Hagag,

Un nou fenomen îngrijorător a luat amploare. Este vorba despre detoxifierea cu borax - o substanță despre care anti-vacciniștii spun că ar anula efectul serului anti-COVID. Medicii trag însă un semnal de alarmă: spun că boraxul, în combinație

Programul de guvernare a fost finalizat şi urmează să fie desemnat şi candidatul la funcţia de premier, a spus prim-vicepreşedintele PNL Gheorghe Flutur. "Am terminat programul de guvernare. Am lucrat

Mai mulţi fermieri aleg să se înscrie la studii superioare de profil sau să-şi angajeze un director general cu o astfel de diplomă, în contextul în care pot obţine în acest fel un punctaj mai mare la finanţarea prin submăsurile din PNDR, a

România a ajuns ieri, 17 noiembrie, la 1.755.179 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce în ultimul bilanț au fost raportate 3.076 de noi îmbolnăviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de

Cinci persoane au fost rănite uşor în urma unui accident care s-a produs joi dimineaţă pe Autostrada A1 Deva - Nădlac, pe sensul de mers Arad - Timişoara, în zona localităţii Giarmata, judeţul

Benone Sinulescu şi-a încântat publicul cu talentul său aproape jumătate de secol. De-a lungul timpului, artistul a primit distincții din partea a doi președinți, Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu, însă cu toate acestea „Nea Beni”

În luna noiembrie, Carrefour are un Black Friday prelungit, cu oferte speciale și reduceri care durează până pe 1 Decembrie, la produse din categorii precum televizoare și echipamente audio, electrocasnice mici și mari, calculatoare,

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma consideră că vom scăpa de coronavirus atunci când vom imuniza 95% din populație, prag la care se poate ajunge doar prin vaccinare, care „trebuie făcută la naștere”, relatează G4media.