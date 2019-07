A fost cutremur devastator de 6.9 grade pe scara Richter 07.07.2019

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea preliminară de 6,9 grade s-a produs duminică seară în Indonezia, iar autorităţile au emis o alertă locală de tsunami. Cutremurul a avut loc duminică la ora 22.08 (18.08, ora României), la adâncimea de doar 25 de kilometri, anunţă Institutul american de geofizică (USGS). Epicentrul seismului a fost în 130 […] The post A fost cutremur devastator de 6.9 grade pe scara Richter appeared first on Cancan.ro.

