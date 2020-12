A fost aprobat Acordul Marea Britanie-UE privind relaţiile post-Brexit. Cum s-a votat în Camera Comunelor 31.12.2020

31.12.2020 A fost aprobat Acordul Marea Britanie-UE privind relaţiile post-Brexit. Cum s-a votat în Camera Comunelor Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat, miercuri, acordul încheiat de Londra şi Uniunea Europeană privind relaţiile comerciale viitoare, transmite Agerpres, care citează Reuters şi dpa. Acordul UE-Londra privind relaţiile post-Brexit



A fost aprobat Acordul Marea Britanie-UE privind relaţiile post-Brexit. Cum s-a votat în Camera Comunelor

Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat, miercuri, acordul încheiat de Londra şi Uniunea Europeană privind relaţiile comerciale viitoare, transmite Agerpres, care citează Reuters şi dpa. Acordul UE-Londra privind relaţiile post-Brexit a fost aprobat cu 521 de voturi pentru şi 73 de voturi împotrivă. Textul legii va fi trimis acum Camerei Lorzilor pentru a fi dezbătut […]

A fost aprobat Acordul Marea Britanie-UE privind relaţiile post-Brexit. Cum s-a votat în Camera Comunelor

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

O analiză realizată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), pe autoturismele cu poliţe de răspundere civilă auto (RCA) a scos în evidenţă tendinţa producătorilor auto de a scădea capacitatea cilindrică a maşinilor, în

Albert Florian Balint, fiul lui Vasile Balint, zis şi Sile Cămătaru, a fost trimis în judecată, iar magistraţii Judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie în continuare cercetat în stare de arest preventiv. Fiul lui Cămătaru este în

Președintele SUA Donald Trump a acuzat fosta administrație de la Casa Albă că ar fi "plătit" Iranul pentru rachetele cu care acum țara din Orientul Mijlociu a atacat bazele

Pentru prima dată după 17 ani, catalanii au concediat omul aflat pe banca tehnică, renunţând la Ernesto Valverde. În locul său, l-au numit pe Quique Setién (61 de ani), care a trecut numai pe la formaţii mici până

Unitatea de constatare mobilă a daunelor în teren pregătită de către compania de asigurări Omniasig VIG a venit ca urmare a numărului crescut de daune înregistrat în ultimii ani, dar şi a volumului daunelor avizate în rândul clienţilor cu

Saxofonisul de jazz și compozitorul, Garbis Dedeian, a murit la vârsta de 60 de ani. „Jazz-ul românesc este în doliu. Sunt profund îndurerat de dispariția unui mare saxofonist Garbis Dedeian care mi-a fost

Start-up-urile care au produse sau servicii din domeniul energiei sau din domenii conexe se pot înscrie până cel târziu joi, 23 ianuarie, în InnoEnergy PRIMER, program de pre-accelerare al reţelei

Un consumator din Bucureşti a obţinut ştergerea unei datorii de 298.000 de lei (aproximativ 62.000 Euro) pe care o mai avea de achitat dintr-un credit, iar un client din Oradea, al aceleiaşi bănci, a fost scutit de 51.930 CHF, în urma negocierilor

Dupã mini seria Prodanca şi Reghe, viaţa în Dubai, difuzatã în exclusivitate la Antena Stars anul trecut, îndrãgita familie Prodan-Reghecampf revine pe micile ecrane cu un nou reality show – Prodanca

Transferul lui Alexandru Chipciu (30 de ani) la CFR Cluj este rezolvat, iar fotbalistul ar putea debuta oficial pentru campioana României chiar în meciul cu FCSB, echipa la care acesta s-a consacrat. Primul meci oficial al lui CFR Cluj din 2020 va fi

Poliţiştii a deschis o anchetă în cazul celor patru fraţi minori carbonizaţi într-un incendiu care le-a cuprins locuinţa din Timişoara, miercuri seara, fiind efectuate cercetări sub aspectul

Traian Băsescu îi critică dur pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban pentru declanșarea alegerilor anticipate. Fostul președinte spune că nu există niciun scop și că anticipatele sunt o „fantezie politică”, plătită nu de politicieni, ci de

Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la

Una dintre vedetele de la Kanal D este în doliu, după ce a primit o veste extrem de tristă. Unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei s-a stins din viață fulgerător. Cu lacrimi în ochi și cu durere în suflet, aceasta a scris un mesaj

Costul crizei de productivitate cu care se confruntă Marea Britanie este „deja de multiple ori mai ridicat chiar şi decât un eventual Brexit dur“, potrivit economistului-şef al Băncii Angliei Andy Haldane, scrie

Sorin Grindeanu a participat joi la şedinţa PSD Olt, în fieful lui Paul Stănescu, unde a declarat că s-ar întoarce în partid, pentru un proiect "serios pentru ţară", scrie Antena 3. "Eu voi reveni

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Galaţi au descins la locuinţa unui bărbat dintr-o comună gălăţeană, în baza unui mandat de percheziţie domiciliară, având suspciuni privind nerespectarea regimului armelor

Gheorghe Dincă, bărbatul de 66 de ani din Caracal acuzat că le-a ucis pe Alexandra Măceşeanu şi Luiza Melencu, a ajuns, vineri, la Tribunalul Olt. Mai multe persoane l-au huiduit și i-au strigat „să se spânzure”. Gheorghe Dincă şi Ştefan

Secom, business controlat de antreprenorii Lucia şi Andrei Costea, specializat în importul şi distribuţia de suplimente alimentare, cu reţeaua proprie de 14 magazine, a înregistrat în primele zece luni din 2019 afaceri de 19 mil. euro, în

Autoutilitara, în care erau ascunse ţigărie, este înmatriculată în Bulgaria, iar la volanul ei se afla un bărbat cu dublă