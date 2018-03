A doinit din fluier până a înflorit lemnul 13.03.2018

13.03.2018 A doinit din fluier până a înflorit lemnul Doctorul în drept Avram Iancu s-a pus în fruntea ţăranilor ardeleni, prea oftau de apăsarea cizmei grofilor, prea îi umileau nobilii unguri, prea treceau nepăsători împăratul şi cei



A doinit din fluier până a înflorit lemnul

Doctorul în drept Avram Iancu s-a pus în fruntea ţăranilor ardeleni, prea oftau de apăsarea cizmei grofilor, prea îi umileau nobilii unguri, prea treceau nepăsători împăratul şi cei din...

A doinit din fluier până a înflorit lemnul

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Condiţia impusă de autorităţi pentru ca un român să poată deveni la un moment dat pensionar cu drepturi depline este să aibă minimum 15 ani de vechime. Altfel, rămâne un simplu asistat social, care va primi o viaţă întreagă pensia

Ultimul raport al Băncii Naţionale asupra evoluţiei inflaţiei conţine o informaţie ce nu pare să aibă o bază reală. Este vorba de preţul unui litru de lapte, care, potrivit BNR, ar fi 2,7 lei. Citește mai

Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului General face cercetări într-o cauză penală constituită ca urmare a înregistrării unei plângeri penale şi care vizează aspectele prezentate de către mass-media în legătură cu

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat marţi că nu a văzut înregistrările făcute de deputatul Vlad Cosma şi acuzaţiile aduse Departamentului Naţional Anticorupţie (DNA). Întrebat dacă el crede că Laura Codruţa Kovesi ar trebui să

Un bărbat, condamnat la închisoare pentru infracţiuni rutiere, a fost depus în penitenciar de către poliţişti. Suspectul are de executat o pedeapsă de 1 an şi 10 luni

Un tânăr de 25 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi distrugere din culpă, după ce a dărâmat gardul unui imobil cu maşina pe care o

Simona Halep (2 WTA) va debuta, miercuri, direct în turul II la Qatar Total Open, acolo unde Sorana Cârstea (38 WTA) a ajuns în urma victoriei de

Peste 1.600 de pompieri cu peste 900 mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi autorităţilor publice locale, în zonele aflate sub incidenţa atenţionării de Cod Galben de ninsori pentru 21 de judeţe, emisă de

România a stabilit, indirect, printr-un act normativ, ceea ce cu câteva zile în urmă un oficial al ANRM afirma, bursa de gaze din România este complet imatură, pecetluind subordonarea referenţială a României la Bursa de Gaze la Viena, dar

Candidaţii trebuie să fie declaraţi apţi la examenul medical, să aibă maxim 26 de ani, să nu fi fost condamnaţi penal şi să nu fie în curs de urmărire

Preşedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marţi că preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a confirmat deja prezenţa la audierile de săptămâna viitoare, urmând ca în 27 februarie la

Fosta copreşedintă a principalului partid prokurd turc HDP Serpil Kemalbay a fost arestată marţi, deoarece a criticat operaţiunea pe care Ankara o desfăşoară în nordul Siriei, potrivit unei reprezentate a formaţiunii, relatează

În 2017, pasagerii companiilor aeriene ar fi trebuit să primească despăgubiri în valoare de milioane de euro din cauza întârzierilor sau anulării curselor, iar zborurile către Turcia deţin recordul la aceste

Simona Halep (2 WTA) a luat o pauză forţată de accidentare, după ce a pierdut finala de la Australian Open la 27

Restricţionarea accesului auto în centrul Capitalei va duce practic la blocarea mijloacelor de transport în comun care vor fi luate cu asalt de cei care mergeau până atunci cu autoturismele

Mâncatul în grabă creşte riscul de a câştiga în greutate, potrivit unui nou studiu, scrie Dailymail. Un studiu efectuat pe 60.000 de persoane a descoperit că cei care

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a anunţat, marţi, că procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică efectuează cercetări într-o

Berbec În sfera profesională vă bucuraţi de o stabilitate confortabilă. Solicitări mai mari apar în casă, unde veţi fi obligaţi să dezamosați nişte tensiuni. Taur Dacă aveţi

Chiar daca nu este vazuta, o eclipsa solara isi face simtita existenta in diferite feluri. Pentru ca, daca Luna pune in miscare tot ce este ascuns in noi, fiind un ghid in subconstientul nostru, Soarele

Una dintre cele mai bune veşti din economie este acea că investiţiile (formarea brută de capital fix) au crescut în T3 2017 pentru al patrulea trimestru consecutiv, ceea ce ar putea însemna începutul unei schimbări de paradigmă în care motorul