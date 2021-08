A devenit celebru cu tatuajul făcut după ce s-a vaccinat anti-Covid VIDEO 21.08.2021

21.08.2021 A devenit celebru cu tatuajul făcut după ce s-a vaccinat anti-Covid VIDEO Andrea Colonnetta are 22 de ani și este student, dar în evidență a ieșit abia după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19! La scurt timp, tânărul avea să-și facă un tatuaj în acest sens. Italianul Andrea […] The post A devenit celebru cu



A devenit celebru cu tatuajul făcut după ce s-a vaccinat anti-Covid VIDEO

Andrea Colonnetta are 22 de ani și este student, dar în evidență a ieșit abia după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19! La scurt timp, tânărul avea să-și facă un tatuaj în acest sens. Italianul Andrea […] The post A devenit celebru cu tatuajul făcut după ce s-a vaccinat anti-Covid VIDEO appeared first on Cancan.

A devenit celebru cu tatuajul făcut după ce s-a vaccinat anti-Covid VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Doctorul Virgil Musta, şeful clinicii de Boli Infecţioase 2, din cadrul Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Timişoara, face apel la oameni să iasă la vot, însă trebuie să respecte regulile anti-COVID, informează

În jurul prânzului, două autoturisme s-au ciocnit violent și patru persoane au fost rănite. Un bărbat a ajuns la spital cu răni mai grave. Accidentul s-a produs în jurul orei 12.00, în municipiul Urziceni. Două autoturisme s-au ciocnit

Finlanda a lansat miercuri un studiu clinic de patru luni de testare a pasagerilor aerieni cu ajutorul câinilor, fiind prima ţară europeană care iniţiază acest demers, relatează Associated Press şi Washington

Ford Puma ST confirmă, în primul rând, nivelul de profesionalism de la Craiova, unitate de producţie care devine un punct de pe harta Ford Performance - divizia de vehicule de performanţă a Ford

Celebrul constructor de bolizi exclusiviști Bugatti ar putea ajunge în portofoliul start-up-ului croat Rimac, care are ca obiect exclusiv de activitate mașinile electrice. Tranzacția ar fi fost aprobată deja

Finlanda urmează să lanseze miercuri un program-pilot cu câini care pot detecta coronavirusul la aeroportul din Helsinki. Testele voluntare canine vor oferi rezultate în decurs de 10 secunde, scrie The Whasington Post. Și cercetătorii din țări

Episcopia Hușilor a anunțat că „Părintele Episcop Ignatie a fost externat de la Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman din Bârlad”, unde fusese internat în urmă cu două săptămâni, în urma infecției cu COVID-19. Ignatie,

Primul copil din România confirmat cu noul coronavirus care a ajuns în urmă cu câteva zile la Terapie Intensivă este mai bine. Acesta va fi transferat în Secția de Pneumologie. Anunțul a fost făcut de Nelu Tătaru, ministrul sănătății, la

Creșterea infecțiilor cu COVID-19 determină tot mai multe state europene să impună noi restricții. Deocamdată autoritățile decid reguli doar în zonele de risc și speră să nu se ajungă iarăși la

Insectele comestibile, pe cale să devină o modă în Occident, oferă beneficii nutriţionale şi legate de mediu, notează Financial

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că România ar putea pierde cele peste 30 de miliarde de euro din fondul de redresare european din cauza deciziei Parlamentului de a majora pensiile cu 40% şi de a dubla

Zlatan Ibrahimovic, 39 de ani, a ieșit pozitiv la COVID-19. Atacantul lui Milan intră în carantină și pierde meciul de azi cu Bodö Glimt, din turul 3 preliminar al Europa League. UPDATE 19:00 - Reacția lui Zlatan Ibrahimovic Atacantul suedez a

Răsturnare de situație în cazul Ekeng! Jacques, fratele fotbalistului care s-a prăbușit pe teren, în 2016, la meciul Dinamo-Viitorul și a murit, la scurt timp, la spital, este revoltat! Procesul intentat de familia camerunezului s-a consumat vreme

FC Voluntari și Sepsi deschid etapa cu numărul 5 din Liga 1. Meciul se joacă astăzi, de la ora 18:00, și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. Vezi AICI programul etapei #5

Aeroporturile regionale din Cluj, Iaşi Sibiu, Craiova şi Bacău urmează să beneficieze de un ajutor din partea statului a cărui valoare totală se ridică la 22,2 mil. lei, în contextul pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie, pe fondul

Hotelul de cinci stele Suter Palace Heritage Boutique Hotel din Capitală a înregistrat anul trecut afaceri de 2 milioane lei, conform datelor de la Ministerul de

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, apare într-o reclamă a unui local privat care organizează exclusiv parastase. În respectivul spot publicitar mai apare și unul dintre proprietarii afacerii, Bogdan Dumitru, scrie Adevărul. Localul în care

Fratele lui Florin Salam, Nelu Stoian, a murit în urmă cu scurt timp. Bărbatul a fost răpus de coronavirus. Internat de două luni din cauza Covid-19, fratele lui Florin Salam s-a stins la spital. Familia i-a fost alături în tot acest timp și

Antrenorul Dusan Uhrin Jr. (52 de ani) a fost suspendat de Gaz Metan și nu va sta pe banca echipei la meciul cu Academica Clinceni, de sâmbătă. Academica Clinceni - Gaz Metan Mediaș se va disputa sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 14:45, și va

Banca Românească a demarat înscrierile pentru finanţări prin programul guvernamental "Noua Casă", clienţii care doresc să cumpere o locuinţă beneficiind de un DAE de