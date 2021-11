A cui este mâna de pe umărul lui Smiley. Artistul a postat o imagine suspectă 30.11.2021

30.11.2021 A cui este mâna de pe umărul lui Smiley. Artistul a postat o imagine suspectă Smiley a publicat o imagine care i-a băgat la bănuieli pe mulți dintre fanii artistului. Mai cu seamă că, însuși cântărețul i-a provocat pe oameni să se gândească a cui ar putea fi mâna. Mulți […] The post A cui este mâna de pe



A cui este mâna de pe umărul lui Smiley. Artistul a postat o imagine suspectă

Smiley a publicat o imagine care i-a băgat la bănuieli pe mulți dintre fanii artistului. Mai cu seamă că, însuși cântărețul i-a provocat pe oameni să se gândească a cui ar putea fi mâna. Mulți […] The post A cui este mâna de pe umărul lui Smiley. Artistul a postat o imagine suspectă appeared first on Cancan.

A cui este mâna de pe umărul lui Smiley. Artistul a postat o imagine suspectă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gigantul american Apple Inc. va lansa în acest an două laptopuri MacBook Pro. Acestea vor fi dotate cu procesoare puternice, noi feluri de display-uri şi încărcător magnetic

Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la un autoturism aflat în parcarea Spitalului de Boli Cronice din Cîmpeni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, conform Agerpres. Pompierii au intervenit cu două autospeciale cu apă

Un milion de doze de vaccin Sinovac vor ajunge în Cambodgia sub formă de donație din partea Chinei, a anunțat, vineri, prim-ministrul Hun Sen, informează AFP, citată de Agerpres. „China, prietena noastră, ne va ajuta cu un milion de

În prima repriză a meciului FCSB - Astra, fundalul sonor a fost acoperit în multe momente de injurii venite dinspre banca

Până astăzi, 16 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 620.058 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel […] The

Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Tragedie în Hunedoara: un bărbat a murit în faţa unei terase din Piaţa Obor. Martorii au relatat ce a făcut bărbatul înainte de a

Un bărbat din orașul Corabia a murit, în urma unui incendiu izbucnit în propria locuință. Pompierii l-au găsit decedat în casa cuprinsă de flăcări. Se pare că incendiul a fost provocat de jarul căzut

Cele mai importante tranzacţii parafate în 2020 în România au o valoare cumulată de aproape 3 mld. euro, conform calculelor ZF pe baza datelor publice şi a estimărilor din

Pe autostrada Gilău-Turda, o mașină care circula pe cea de-a doua bandă, cu viteza de aproximativ 100 km/h, a fost la un pas să fie izbită frontal de un autoturism care circula pe contrasens. Imaginile au fost filmate de un șofer care

Dezvoltatorul Impact Deve­loper & Contractor a obţinut de la Primăria Municipiului Constanţa cer­ti­ficatul de urbanism pentru cons­trui­rea unei grădiniţe în cadrul ansam­blului premium Boreal Plus, dezvoltat în nordul Constanţei.

Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-coronavirus, la Spitalului Militar Carol

Constănţenii care s-au înscris pe platforma de vaccinare anti Covid-19, pentru a intra în etapa 2 de imunizare, au fost direcţionaţi către un spital unde practic nu se face

Gina Pistol a surprins pe toată lumea, nu numai pe internauții care o urmăresc, ba chiar pe iubitul ei, Smiley, cu o postare. Iar mesajul este cât se poate de adevărat! Întrebarea este… cine a […] The post Cine a supărat-o pe Gina Pistol?

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran. Prezentatoarea TV s-a făcut remarcată după ce a fost în mijlocul câtorva scandaluri. Atitudinea ei față de politicieni a fost mereu una critică, lucru care a adus-o în

Preţul majorităţii mărfurilor a crescut constant în ultimele luni, tendinţă care s-a menţinut şi în a doua săptămână a lunii ianuarie, deşi într-un ritm încetinit, arată o analiză a Saxo

Comitetul Național de Vaccinare a anunțat că până astăzi, 18 ianuarie, s-a administrat un total de 235.239 de doze de vaccin împotriva COVID-19, de la debutul campaniei de vaccinare, dintre care 30.237 în ultimele 24 de ore, ceea ce este un

Ladislau Boloni vrea să-l aducă la Panathinaikos pe fundașul stânga Alin Toșca ( 28 de ani), de la Gaziantep, fosta echipă a lui Marius Șumudică. Presa elenă a scris în ultimele zile de interesul pe care Panathinaikos Atena l-a manifestat

Deputatul Platformei DA Dinu Plîngău consideră că scenariul vehiculat care prevede lipsa deputaţilor de la şedinţele plenare, cu scopul declanşării alegerilor anticipate, este irelevant sub aspect juridic şi

Anchan Preelert, o femeie din Thailanda în vârstă de 65 de ani, pensionară, a fost condamnată de către o instanță la peste 43 de ani de închisoare pentru distribuirea online a unor postări critice la adresa familiei regale. Este cea mai dură