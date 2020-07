A chefuit cu ”haremul” în club la Mamaia, dar apoi a plecat … 25.07.2020

25.07.2020 A chefuit cu ”haremul” în club la Mamaia, dar apoi a plecat … Daniela Crudu, Marinela Avădani, Raluca Lungu, fata unui milionar din TOP 300. Ultima, Calina Roman, nepoata fostului premier Petre Roman! Sunt relațiile cu rezonanță ale tânărului afacerist de succes, Edy Kovacs. De succes este, din ce lesne se



A chefuit cu ”haremul” în club la Mamaia, dar apoi a plecat …

Daniela Crudu, Marinela Avădani, Raluca Lungu, fata unui milionar din TOP 300. Ultima, Calina Roman, nepoata fostului premier Petre Roman! Sunt relațiile cu rezonanță ale tânărului afacerist de succes, Edy Kovacs. De succes este, din ce lesne se poate vedea, și la capitolul cuceriri. Cum era de așteptat, Edy a dat fuga pe litoral, la […] The post A chefuit cu ”haremul” în club la Mamaia, dar apoi a plecat … appeared first on Cancan.ro.

A chefuit cu ”haremul” în club la Mamaia, dar apoi a plecat …

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Adversara Simonei Halep din finala turneului de la Wimbledon, Serena Williams a vorbit după meciul din semifinale despre partida care va desemna câştigătorea de anul

Premierul Dăncilă a spus că sunt bani pentru aplicarea noii legi a pensiilor, cu impact de 8,4 mld. lei în economia românească în

Guvernul a oferit, în ședința de joi, posibilitatea companiilor din energie să dea în plată activele profitabile în contul datoriilor către stat, acestea urmând a fi preluate de Ministerul Energiei. Guvernul a aprobat, astfel, o ordonanţă de

Vorbind la Conferinţa de Securitate de la München din 2019, fostul vicepreşedinte Joe Biden a transmis un mesaj liniştitor pentru politicienii, diplomaţii şi liderii militari europeni îngrijoraţi de dezangajarea americanilor din Europa: Ne vom

PSD are grijă de foştii europarlamentari, care nu s-au mai regăsit pe locurile eligibile, la alegerile europarlamentare din luna mai. Astfel, Doru-Claudian Frunzulică a fost numit, prin semnătura premierului Viorica Dăncilă, într-o funcţie, în

America a anunţat vineri că a cerut o reuniune extraordinară a consiliului guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru a dezbate derogările de la acordul nuclear din 2015 anunţate de Iran, care a indicat că este

Franţa s-a situat constant în top 5 cei mai mari investitori străini direcţi din România, de la aderarea ţării noastre la UE, potrivit unei analize realizate de KeysFin. Astfel, investiţiile

Pompieri, echipaje medicale și polițiști au intervenit în această după-amiază, pentru salvarea a șase persoane în urma unui grav accident de circulație care a avut loc la Medgidia. Citește mai

Biletul Zilei de astăzi cuprinde trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Vom miza pe cele două confruntări care vor avea loc astăzi în Liga 1 dar și pe un meci din prima ligă norvegiană. Iată cum pariem:

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) s-au înfruntat în finala Wimbledon 2019. Partida a fost transmisă în direct pe Eurosport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Românca s-a impus cu scorul

Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, care a participat sâmbătă, la finala feminină de la Wimbledon, alături de ducesa de Sussex Meghan Markle, a felicitat-o pe sportiva din România pentru performanța obținută în premieră. “Ai făcut un

Dragoş Dinulescu, unul dintre cei patru competitori înscrişi în cursa internă a USR pentru desemnarea candidatului partidului la prezidenţiale, a declarat la Congresul USR că reprezintă "altceva

Simona Halep a câştigat finala turneulul de la Wimbledon după ce a învins-o fără drept de apel pe Serena Williams, 6-2, 6-2, după numai 55 de minute de

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare cod galben de vijelii şi grindină pentru 23 de judeţe din ţară, care expiră luni seară, la ora

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, din cauza numărului mare de autovehicule care se deplasează dinspre staţiunile montane către capitală, se circulă intens pe DN 1 Valea

Un paradox, care ne costă: BVB - Bursa de la Bucureşti, Bursa de acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare a României, a depăşit din nou 9.000 de puncte, un maxim de după începutul lui 2008, atunci când nu se vedea

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) este noua campioană de la Wimbledon, după ce a câștigat categoric finala cu Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Americanca a postat un mesaj interpretabil a doua zi după meci. Serena a dat

Doi români au murit într-un accident rutier produs pe un drum principal din Razgrad - Ruse, iar un copil de 8 ani se află în comă la spital, a anunţat poliția bulgară, potrivit presei locale, conform mediafax.ro

Elena Udrea se întoarce azi din România, relatează Antena 3 și Realitatea TV, informația nefiind confirmată oficial. Antena 3 anunța, ieri, că Udrea a plecat din Costa Rica și se îndreaptă spre Europa. Udrea și-a exprimat în mai multe

Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa în față la finalul meciului de Liga 1 dintre Astra și FC Botoșani, scor 2-2. Impresara a povestit pe îndelete episodul într-o intervenție la GSP Live. „A fost o reacție