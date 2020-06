A apărut o nouă pistă în ancheta medicului mort în Piatra Craiului. Nu este exclusă varianta unei crime 08.06.2020

08.06.2020 A apărut o nouă pistă în ancheta medicului mort în Piatra Craiului. Nu este exclusă varianta unei crime A apărut o nouă pistă în ancheta morții medicului stomatolog, decedat în weeekend în Piatra Craiului. Se pare că mai era cineva cu el pe munte însă nu a sunat la 112 după ce stomatologul a căzut în prăpastie. Medicul, în vârstă de 30 de



A apărut o nouă pistă în ancheta medicului mort în Piatra Craiului. Nu este exclusă varianta unei crime

A apărut o nouă pistă în ancheta morții medicului stomatolog, decedat în weeekend în Piatra Craiului. Se pare că mai era cineva cu el pe munte însă nu a sunat la 112 după ce stomatologul a căzut în prăpastie. Medicul, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit fără suflare într-o râpă din Munţii […] The post A apărut o nouă pistă în ancheta medicului mort în Piatra Craiului. Nu este exclusă varianta unei crime appeared first on Cancan.ro.

A apărut o nouă pistă în ancheta medicului mort în Piatra Craiului. Nu este exclusă varianta unei crime

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Serviciul de Protecție și Pază precizează că papamobilul românesc, conceput la uzina Dacia, va fi folosit sâmbătă, în cadrul vizitei Papei Francisc la Miercurea Ciuc. Papa Francisc a ajuns vineri în România, iar în Capitală a fost

Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius în urma unui val de căldură care a cuprins largi porţiuni din nordul, vestul şi centrul Indiei, potrivit relatărilor din presă şi precizările făcute vineri

Horoscop 25 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 25 mai 2019 - Berbec: Ai ocazia să te refaci, să îți recuperezi vigoarea, cu condiția să nu te enervezi sau să lași să treacă mai ușor orice starea de iritare care

Simona Halep a aflat când joacă meciul cu Lesia Ţurenko, din turul 3 la Roland Garros. Citește mai

Fostul preşedinte a ajuns din nou la spital pentru a i se face mai multe investigaţii medicale, arată mai multe surse citate de Mediafax. În luna aprilie fostul preşedinte a fost operat de ericardită lichidiană - tamponadă

NASA a descoperit o barieră imensă în jurul Pământului, pe care se pare că am creat-o chiar noi, oamenii. Iar în ciuda a tot ce ai putea crede, aceasta protejează planeta de radiațiile de mare energie venite din

O suspiciune de pestă porcină africană la porci domestici a fost identificată de medicii veterinari din Sălaj, vineri, la trei porci decedaţi într-o gospodărie din Meseşenii de Jos. "În urma examenelor

Amanda Anisimova, 17 ani, locul 51 WTA, adversara Irinei Begu din turul al treilea de la Roland Garros, visează să câștige toate turneele de Mare Șlem măcar o dată. Irina Begu - Amanda Anisimova, meci din turul III de la Roland Garros, se

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, joacă, la ora transmiterii ştirii, în turul trei la Roland Garros, contra Lesiei Tsurenko, locul 27 WTA, miza fiind calificarea în optimile de

A început Openul European de Judo care se va desfășura în acest weekend la Cluj-Napoca. Competiția a început sâmbătă la 9.30, iar finalele vor fi live pe Look Sport de la 15.30. Citește mai

Bulgaria a fost de acord să cumpere gaze naturale din SUA pentru prima dată, semnând o înţelegere pentru o livrare în al doilea trimestru şi alta în trimestrul trei, a transmis ministrul bulgar al Energiei, vineri, potrivit

Simona Halep (nr. 3 WTA) este coşmarul jucătoarei din Ucraina Lesia Tsurenko (nr. 27 WTA). Cele două s-au întâlnit pentru a opta oară în carieră, în turul al treilea de la turneul de Grand Slam Roland Garros, iar fostul lider mondial s-a impus

Un nou atac armat a avut loc în Statele Unite. Cel puţin 12 oameni au fost ucişi, iar patru au fost răniţi de un angajat municipal, în oraşul Virginia Beach, de pe coasta de est. Citește mai

Cel puţin 15 persoane au fost rănite în urma unei deflagraţii care a avut loc sâmbătă la o fabrică de explozibili în localitatea Dzerzhinsk din Rusia, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sănătăţii, relatează Tass şi The Moscow

Simona Halep (3 WTA) s-a calificat în „optimi” la Roland Garros după o victorie facilă în fața Lesiei Tsurenko (27 WTA), scor 6-2, 6-1. Simona Halep va juca în runda următoare cu învingătoarea meciului Monica

Cinci poliţişti germani au fost răniţi vineri în timp ce încercau să pună capăt unei revolte într-un centru pentru solicitanţii de azil din landul Bavaria, relatează dpa. Poliţiştii au fost

Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei. Bruneta a mărturisit care este motivul divergențelor dintre ea și Robert. Fiul lui Brigitte, Robert, a ajuns la vârsta adolescenței și a început să nu mai țină cont de părerile mamei. De aici și

Vizita Suveranului Pontif în România a necesitat o desfășurare de forțe fără precedent și o organizare extraordinară, pentru ca tot evenimentul să iasă perfect. În ciuda tuturor acestor rigori, CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA a aflat

Liverpool a învins pe Tottenham în finala Ligii Campionilor, scor 2-0 (1-0), şi a câştigat pentru a şasea oară în istorie cea mai importantă competiţie de club

Oana Sârbu este o femeie frumoasă și care are grijă de silueta ei. La 51 de ani pe care i-a împlinit în mai, artista a avut curajul să pozeze în lenjerie intimă și să posteze. A fost poza la care fanii ei au spus: ”wow!” În fotografie,