A apărut noul număr din După Afaceri Premium. Vă invităm în căutare de necunoscut 30.01.2018

30.01.2018 A apărut noul număr din După Afaceri Premium. Vă invităm în căutare de necunoscut Zilele trecute, un prieten mi-a transmis foarte serios că nu vrea să mai cunoască oameni noi. Are deja 30 de ani (se apropie chiar de 31) şi crede că toţi oamenii de care avea nevoie în viaţa lui sunt deja



A apărut noul număr din După Afaceri Premium. Vă invităm în căutare de necunoscut

Zilele trecute, un prieten mi-a transmis foarte serios că nu vrea să mai cunoască oameni noi. Are deja 30 de ani (se apropie chiar de 31) şi crede că toţi oamenii de care avea nevoie în viaţa lui sunt deja acolo.

A apărut noul număr din După Afaceri Premium. Vă invităm în căutare de necunoscut

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Statul nu a început încă să restituie timbrul de mediu – taxă declarată ilegală de autorităţile europene – dar va introduce o alta. Asta după ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale

Nu doar medicina alopată oferă remedii pentru disfuncţiile sexuale. Unul dintre cele mai puternice stimulente hormonale şi tonice sexuale, benefic deopotrivă pentru femei şi bărbaţi, vine din natură. Este vorba de renumita plantă

Taxa de salubrizare în Sectorul 4 a fost majorată de la 5 lei la 12 lei de persoană pe lună, începând din acest an, termenele de plată fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar în cazul achitării integrale a taxei înainte de

Cel puţin 48 de persoane şi-au pierdut viaţa în Peru când un autocar a căzut de o faleză înaltă de 100 de metri după ce fusese percutat de un camion pe o autostradă de-a lungul

Preşedintele american Donald Trump l-a ironizat pe omologul său nord-coreean, afirmând că are un buton nuclear "mai mare şi mai puternic" decât Kim

Internaţionalul argentinian Lucas Viatri, atacantul echipei de fotbal Penarol Montevideo, a suferit arsuri grave la faţă în urma exploziei unor artificii, în noaptea de Crăciun. Citește mai

Aproximativ 900 de obiecte explozive din cel de-Al Doilea Război Mondial, de pe întreg teritoriul ţării, au fost depistate şi neutralizate pe parcursul anului trecut de către geniştii Armatei Naţionale, transmite

Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocări. Într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1, preşedintele Igor Dodon spune că pentru el a fost un an cu încercări, un an cu lupte politice pe intern

Google, parte a grupului Alphabet, a transferat în 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) într-o firmă paravan înregistrată în Insulele Bermude, pentru a economisi în anul respectiv taxe de cel puţin 3,7 miliarde de dolari,

În timp ce medicii de familie din ţară îşi menţin decizia de a protesta faţă de subfinanţarea asistenţei medicale şi birocraţia din sistemul medical, colegii lor din Buzău îşi vor vedea de treabă, pentru că au semnat deja contactele

Soluţia identificată de reprezentanţii Facultăţii de Construcţii Braşov este cea de umplere a cavităţii create sub bloc cu un material

Poliţia de Frontiră a anunţă că în dimineaţa zilei de miercuri, 3 ianuarie, în punctul de trecere Leuşeni se atestă un flux masiv de călători şi mijloace de transport. Este aglomerat teritoriul dintre punctele de trecere Leuşeni şi

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) ar putea decide, începând de miercuri, odată cu terminarea vacanţei sărbătorilor de iarnă, dacă dispun arestarea în lipsă a lui Radu

Goana după televizoarele mari nu s-a oprit în 2017. LG tocmai a anunţat că lansează un nou model de TV 8K care măsoară peste doi metri şi este destinat clienţilor care s-au ”plictisit” de formate ”învechite”, cum ar fi

România turistică nu se poate promova cu tot ce are de oferit, pentru că legile din ultimii 20 de ani au blocat cam toate posibilitățile de a le arăta străinilor ce avem mai frumos. Brandul de țară e

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adăugând că va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar şi că va continua să coopereze

O comisie a Guvernului SUA a blocat preluarea companiei americane de transfer de bani MoneyGram de către Financial Services, divizia financiară a gigantului chinez de comerţ online Alibaba Group Holding,

Mike Tyson vrea să deschidă o fermă de cannabis, după ce California a legalizat comercializarea și uzul personal al drogului. Fostul campion mondial al greilor și cei doi parteneri ai săi, Robert Hickman și Jay Strommen, au în plan un

Ralf Fährmann nu s-a relaxat total nici în vacanța de iarnă. Portarul lui Schalke, 29 de ani, s-a menținut în formă împreună cu soția sa Nadine, testându-i rezistența tricoului, dar și a musculaturii brațelor, și a

Internaționalul german Emre Can ar putea pleca în această iarnă de la Liverpool. Potrivit publicației italiene Tuttosport, Can este dorit insistent de Juventus Torino. Aceeași sursă susține că internaționalul german a început