8 zile până la România - Suedia // Emil Krafth a refuzat convocarea pentru că devine tată 07.11.2019

07.11.2019 8 zile până la România - Suedia // Emil Krafth a refuzat convocarea pentru că devine tată Emil Krafth (25 de ani) era varianta de rezervă a suedezilor ca fundaș dreapta, după Lustig. Jucătorul lui Newcastle, 21 de selecții la națională, ar fi fost sigur convocat pentru partida de la București. România - Suedia se joacă pe 15



8 zile până la România - Suedia // Emil Krafth a refuzat convocarea pentru că devine tată

Emil Krafth (25 de ani) era varianta de rezervă a suedezilor ca fundaș dreapta, după Lustig. Jucătorul lui Newcastle, 21 de selecții la națională, ar fi fost sigur convocat pentru partida de la București. România - Suedia se joacă pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională și va fi transmis pe Pro TV și liveTEXT pe GSP.ro. În tur, Suedia a bătut cu 2-1. Numai că acesta l-a anunțat pe Janne Andersson că nu poate veni la lot acum. ...

8 zile până la România - Suedia // Emil Krafth a refuzat convocarea pentru că devine tată

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Agenţia Naţională Antidrog a lansat miercuri campania de informare şi sensibilizare "Oamenii sunt mai mult decât dependenţa lor. Cunoaşte-i, nu discrimina'', având ca obiectiv principal diminuarea

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că liderul PSD, Liviu Dragnea, nu i-a stat "la căpătâi" atunci când s-a operat la genunchi şi nu ştie nici unde este spitalul. "Nu ştie

Operatorii economici din Spaţiul Economic European (SEE) au la dispoziţie 360 de locuri de muncă, pe care le oferă prin intermediul reţelei Eures România, majoritatea în Olanda, arată datele Agenţiei

PNL a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele de semnături de susţinere şi lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, a declarat

Finanţarea este mai scumpă în România, iar lichiditatea pieţei este mult mai mică faţă de Varşovia sau Praga, nu sunt încă destule active la vânzare, a declarat David Hay, fondator şi CEO ADD Value Management la Conferinţa ZF Top

„Dacă în România un curier câştigă 3.000 de lei net (640 de euro) cu bonusuri incluse, în Germania salariul ajunge la 2.000 de

Nicoletta Indelicato, tânăra de 25 de ani, a fost ucisă într-un mod brutal, în noaptea de 16 spre 17 martie, însă motivul nu ar fi fost gelozia așa cum s-a spus. Vincenzo, prietenul vechi al fetei, a declarat în timpul unei emisiuni care

Situație fără precedent în Israel. Eurovision 2019, programat să aibă loc la Tel Aviv în perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, din cauza atacurilor cu rachete şi problemelor legate de securitate. Reprezentanţi oficiali ai Uniunii Europene de

Liderul liberal Ludovic Orban s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Klaus Iohannis, cu care a discutat despre referendumul pe justiţie ce se va organiza în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare. Potrivit unor surse,

Delta Dunării este o destinație de poveste, unde natura își urmează cursul firesc neîntreruptă de modernitate sau dezvoltarea turistică, iar timpul pare că s-a oprit în loc aici. O vacanță de primăvară în Rezervația Biosferei parte din

Simona Halep (locul 3 WTA) se regăsește printre jucătoarele care au confirmat prezența la turneul de la Madrid, din perioada 3-12 mai. Citește mai

Donald Trump a reacţionat pe social media acuzând încă o dată de „Fake News” canalele TV, numindu-le „vânătoare ilegale de vrăjitoare”. În comentariul său, a afirmat că audienţa s-a prăbuşit după raportul avocatului special Robert

De la an la an, numărul profesorilor titulari care intră în restrângere de activitate se măreşte, în principal din cauza scăderii numărului de elevi, însă din acest an a apărut şi un alt factor care influenţează aceste

Şcoala Gimnazială Nr.17 din Galaţi coordonează un proiect pilot: „Caravana Artelor Plastice”, unic la nivel naţional, dedicat anului omagial al satului

Ancheta privind dezinfectanţii din spitale a fost extinsă. Au fost luate probe din 50 de spitale şi clinici, probele urmând a fi evaluate la Institutul Cantacuzino dar şi într-un laborator din Europa, cel mai probabil din Germania sau

Poliţiştii şi procurorii DIICOT Dâmboviţa au făcut, miercuri, 15 percheziţii în judeţele Dâmboviţa şi Constanţa, la persoane suspectate de operaţiuni ilegale cu droguri de risc şi substanţe psihoactive. Doi bărbaţi din Dâmboviţa sunt

Persoane necunoscute au vandalizat autostrada de un metru, care a fost construită de Ştefan Mandachi în semn de protest faţă de faptul că ţara noastră nu are infrastructură rutieră modernă. Panourile informative au fost răsturnate peste

Cântăreţul canadian Justin Bieber a negat marţi că ar mai fi interesat de fosta lui iubită, cântăreaţa Selena Gomez, la o zi după ce a anunţat că se retrage temporar din viaţa artistică pentru a

Societatea de Transport Bucureşti organizează licitaţie pentru achiziţionarea de carduri contactless reîncărcabile şi de unică folosinţă, la o valoare totală estimată de 4.312.590 lei. Conform

Horoscop zilnic Berbec. Te prezinţi în faţa unui auditoriu care aşteaptă enorm de la tine, tocmai de aceea tracul creşte înainte să deschizi prima dată gura. Deşi eşti bine pregătit şi îţi