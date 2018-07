8 români, printre care 3 copii, grav răniţi în accidentul în lanţ produs în Austria. Anunţul MAE 31.07.2018

31.07.2018 8 români, printre care 3 copii, grav răniţi în accidentul în lanţ produs în Austria. Anunţul MAE Bilanțul victimelor accidentului violent înregistrat pe o autostradă din Austria s-a modificat. Dacă inițial s-a spus că erau doar doi români răniți în microbuzul strivit, acum opt au ajuns la spital. Dintre aceștia trei sunt copii. Conform



8 români, printre care 3 copii, grav răniţi în accidentul în lanţ produs în Austria. Anunţul MAE

Bilanțul victimelor accidentului violent înregistrat pe o autostradă din Austria s-a modificat. Dacă inițial s-a spus că erau doar doi români răniți în microbuzul strivit, acum opt au ajuns la spital. Dintre aceștia trei sunt copii. Conform Ministerului Afacerilor Externe, toate victimele au fost transportate la spital, având răni care nu le pun viaţa în […] The post 8 români, printre care 3 copii, grav răniţi în accidentul în lanţ produs în Austria. Anunţul MAE appeared first on Cancan.ro.

8 români, printre care 3 copii, grav răniţi în accidentul în lanţ produs în Austria. Anunţul MAE

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Rezultate BAC 2018 EDU.ro. Miercuri, 4 iulie 2018, se afişează rezultatele la BAC 2018. Ce se întâmplă cu cei care au media 5,99? Citește mai

Cererea globală de aluminiu primar va creşte de la 63,7 milioane tone în 2017 până la 88,5 milioane tone în 2030, un avans de aproape 39%, China fiind cea care a dominat creşterea cererii globale în acest secol, potrivit informaţiilor prezentate

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie pe piaţa imunoglobulinelor, după ce au existat zvonuri referitoare la o posibilă înţelegere între unele companii producătoare şi deţinătoare de autorizaţie de punere pe

O furtună puternică de luna trecută a afectat peste 1000 de hectare de păduri administrate de Direcţia Silvică Vâlcea, potrivit unei estimări a celor de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva finalizată la sfârşitul săptămânii

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, care stabileşte pedepse de la 3 luni până la 10 ani pentru infracţiuni de la promovarea în mod public a unor idei,

Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau, la 30 iunie 2018, la nivelul de 31,766 miliarde de euro, în scădere cu 1,3 miliarde de euro faţă de 31 mai, când se situau la 33,123 miliarde de

La Palma, în comuna Suceviţa, judeţul Suceava, a fost deschisă cea mai lungă tiroliană pe un singur segment din România. Instalaţia are o lungime de 1,1 kilometri şi o diferenţă de nivel de circa 100 de

Biserca de lemn din Crivina de Sus, una din cele mai interesante şi bine conservate biserici de lemn din Ţara Făgetului, va fi restaurată în urma unui proiect demarat de Asociatia Peisagistilor din

Compania aeriană low-cost Wizz Air alocă o a zecea aeronavă pentru baza de la Bucureşti, pentru a sărbători 11 ani de la inaugurarea bazei locale, şi creşte frecvenţele de zbor către 8 destinaţii cu plecare din

În acest sfârşit de săptămână, 29 iunie - 01 iulie a.c., Poliţiştii ialomiţeni au intervenit, în weekend, la 72 de evenimente şi au aplicat peste 600 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 176.500 de lei, iar pentru

Preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, este invitatul emisiunii „Adevărul Live Moldova” de luni, 2 iulie. Liderul liberalilor va vorbi despre protestele de amploare de la Chişinău, cauzate de decizia instanţei de a nu valida alegerile

Comisia parlamentară comună pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe a început luni audierea lui Gabriel Vlase, propus de preşedintele Klaus Iohannis pentru funcţia de director

Cel puţin 50 de case şi 151 de gospodării şi anexe au fost inundate în ultimele 24 de ore în judeţul Neamţ, potrivit bilanţului realizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. S-au

Paul Ionescu, consilier la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, a afirmat luni, la ieşirea din DIICOT, că a fost audiat în calitate de martor într-un dosar ce are legătură cu viaţa sa privată, cauza

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a continuat să crească luni pe piaţa interbancară, ajungând la 3,24% pe an, de la 3,15% cât

CBRE, lider naţional pe piaţa de consultanţă imobiliară, a înregistrat la finalul anului 2017 afaceri în valoare de 12,6 milioane de euro (peste 57 milioane de lei) şi un profit de circa 1,5 milioane de

Favorizarea făptuitorului de către rude până la gradul II sau afini nu se mai pedepseşte, au decis luni parlamentarii membri în Comisia specială pentru legile Justiţiei. Comisia a modificat art. 269

Gorilele de munte şi alte specii pe cale de dispariţie din Republica Democrată Congo se află în riscul de a fi luate din sălbăticie şi trimise către grădinile zoologice din China, potrivit grupurilor

Israelul va continua să le ofere ajutor umanitar refugiaţilor sirieni care fug de război, însă nu va primi niciun civil pe teritoriul său, a afirmat, ieri, premierul Benjamin Netanyahu, relatează

Federaţia de fotbal din Senegal (FSF) a cerut Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA) să reconsidere criteriul fair play de departajare, după ce naţionala sa a fost eliminată de la Cupa Mondială din Rusia din