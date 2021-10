75% din şoferii români de TIR care ajung în Marea Britanie nu au paşaport, ceea ce va aduce un nou val de scumpiri 02.10.2021

Marea Britanie solicită prezentarea unui paşaport valabil pentru toţi românii care intră pe teritoriul său, iar obligativitatea prezentării acestuia va aduce un nou val de scumpiri, în contextul în care 75% dintre şoferii de tir nu au acest document.

