7 recomandări de titluri de cărţi de la Bill Gates. Ce preferinţe are în comun cu Obama 04.03.2018

04.03.2018 7 recomandări de titluri de cărţi de la Bill Gates. Ce preferinţe are în comun cu Obama De-a lungul timpului, Gates a recomandat mai multe cărţi de ştiinţă publicului. Unele au de-a face cu mediul, altele cu spaţiul cosmic, altele tratează problema invaziei viruşilor şi



7 recomandări de titluri de cărţi de la Bill Gates. Ce preferinţe are în comun cu Obama

De-a lungul timpului, Gates a recomandat mai multe cărţi de ştiinţă publicului. Unele au de-a face cu mediul, altele cu spaţiul cosmic, altele tratează problema invaziei viruşilor şi bacteriilor.

7 recomandări de titluri de cărţi de la Bill Gates. Ce preferinţe are în comun cu Obama

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Este doliu în lumea sportului de peste Ocean! Un fotbalist de 26 de ani a avut parte de un sfârşit înfiorător cu câteva ore înainte de Super Bowl 2018. El şi taximetristul cu care era în maşină au fost ucişi de un şofer beat, după ce lui i

O tânără din judeţul Gorj a povestit într-o înregistrare de ce a făcut videochat în urmă cu doi ani, pe când era la un liceu de prestigiu din oraşul lui Brâncuşi, Târgu-Jiu. La finalul mărturisirilor, ea are şi o concluzie, care poate

Încă din antichitate,ceaiul verde era folosit nu numai că băutură ci și ca un medicament cu proprietăți deosebit de puternice. Citește mai

Fostul jurnalist Marin Berneanu a suferit, cel mai probabil, un infarct, duminică-seara, în timp ce se afla la volanul maşinii sale, în drum către

Două drumuri judeţene, respectiv DJ 205J - intersecţie DJ 204E (Panciu) – intersecţie DJ 205H (Moviliţa) şi DJ 204D sector Vulturu –Hînguleşti- Maluri vor fi reabilitate şi modernizate în perioada imediat următoare şi două poduri din

EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenţi şi absolvenţi din întreaga ţară, care se vor alătura companiei în birourile EY din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi

Câteva mii de oameni au demonstrat duminică la Kiev, cerând demisia preşedintelui Petro Poroşenko. Liderul protestatarilor, fostul preşedinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakaşvili, a spus că protestul ar pune începutul unui

Sunt doi îndulcitori similari, dar pentru sănătatea ta e bine să analizăm puţin care ar fi câteva diferenţe care să te ajute în alegerile

În anul 2017 Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a primit şi soluţionat 3.593 de reclamaţii de la utilizatorii de comunicaţii electronice şi servicii poştale din România, cu aproape 25% mai multe

O mie de doze de imunoglobulină au ajuns în ţară luni dimineaţă, acestea urmând să fie distribuite către spitale. Ministerul Sănătăţii anunţă că vor mai fi aduse prin Unifarm alte 600 de flacoane de

Clujul va avea un parking cu locuri pentru maşini de lux şi pentru vehicule electrice. Noul imobil nu va rezolva însă criza locurilor de parcare, în condiţiile în care multe alte proiecte similare întâmpină diverse

Invitata emisiunii-pilot Adevărul Live Moldova de luni, 5 februarie, cu începere de la ora 18.00, este preşedinta PAS, Maia

Andrei Lazăr, băiatul unei judecătoare din Craiova, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la 2 ani şi 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, dar şi pentru lovire şi alte violenţe.

Intr-un articol din cotidianul The Guardian, jurnalistul Ian Gobain recunoaste ca, aparent, informatia sa nu are nimic senzational. In ultima instanta, lojele masonice sunt un fenomen obisnuit. In cazul de fata

Traficul de pasageri de pe aeroporturile româneşti a depăşit anul trecut pragul record de 20 de milioane, în principal ca urmare a expansiunii companiilor low-cost, arată Asociaţia Aeroporturilor

Proprietarul grupului Hennes & Mauritz AB (H&M), Stefan Persson şi familia, ar putea să îşi majoreze controlul asupra celui de-al doilea retailer mondial de îmbrăcăminte printr-o ofertă

Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat că Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri în acest moment a acordului nuclear a Iranului, în pofida presiunilor în acest sens exercitate de Washington, informează agenţia de

Fabrica Delphi Packard din oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, în care lucrează aproape 700 de persoane, se închide la sfârşitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune că încearcă să găsească un alt

Starul brazilian al lui PSG, Neymar, a împlinit 26 de ani, sărbătorindu-i într-un party fastuos cu 150 de invitați. Printre oaspeți, Ronaldo ”grăsuțul”, Gabriel Jesus (Man. City) și Luiz Gustavo, mijlocașul lui OM. Mare

FCSB și CFR Cluj se vor întâlni sâmbătă, de la 20:45, într-un meci extrem de important pentru lupta la titlu. Înainte de meciul direct, Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat că se teme de meciul cu echipa lui Dan