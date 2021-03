69 de români au decedat, în ultimele 24 de ore, din cauza noului coronavirus. Printre ei se află o fată de 17 ani 06.03.2021

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că de la începutul pandemiei și până astăzi, 20.854 de persoane diagnosticate cu infecție COVID-19 au decedat. În intervalul 05.03.2021 (10:00) – 06.03.2021 (10:00) au fost raportate 69 de

Cursul de schimb al monedei naţionale a rămas, vineri, în preajma maximului istoric în raport cu moneda euro, fiind cotat de către Banca Naţională la 4,8444 lei, după ce pe interbancar a trecut din nou

Psihoterapeutul Cătălina David a fost în direct cu noi, de acasă, și ne-a oferit sfaturi pentru a ne menține sănătatea mentală în perioada pandemiei de coronavirus care ne obligă să stăm mai mult acasă. Majoritatea companiilor au luat

Trei români din Italia au murit după infectarea cu coronavirus, anunță MAE. În acest moment, 29 de români din străinătate au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19. Potrivit Ministerului

După Italia, Grecia a fost lovită și ea de cutremure în plină pandemie de coronavirus. Primul seism, cu magnitudinea de 5,7 pe Richter, s-a înregistrat în jurul orei 03.00, ora României. Potrivit informării trimise de Institutul Naţional de

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a început pregătirile pentru montarea formaţiunii medicale ROL 2 în incinta Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni, care a funcţionat la combaterea Ebola şi la exerciţii

Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) nu mai este dorit la Genk, echipă care l-a împrumutat în ianuarie la Rangers. Ianis Hagi ratează cel mai încins derby din carieră » Decizia luată de scoțieni + anunțul lui Rangers Hbvl.be, o publicație

Starea de urgenţă impusă de Statul Român pe data de 16.03.2020, pe o durată de 30 de zile cu o posibilă prelungire, încurajează poporul român să stea acasă, pentru a diminua şansele de contaminare cu

Romelu Lukaku (26 de ani), atacantul belgian al lui Inter Milano, a donat o sumă importantă, 100.000 de euro, în lupta împotriva Covid-19. Și AS Roma a pornit o campanie de strângere de fonduri, pentru a cumpăra echipamente medicale spitalelor din

Primarul municipiului Deva si fiica lui au fost externaţi din Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, după ce au primit două rezultate negative la testul pentru COVID

Un râmnicean a donat sâmbătă un număr de 8.750 de măşti şi 700 de combinezoane. Acestea vor fi repartizate, în urma şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, instituţiilor publice subordonate Consilul

Un alt film potrivit pentru a fi (re)văzut în aceste zile este „Atlasul norilor“, ecranizarea după romanul lui David Mitchell, pentru că ne face să înţelegem legăturile dintre epoci care subîntind Istoria, legături care-ncep să devină

Toate modelele de business vor fi puse de acum înainte la grea încercare, iar tot ceea ce înseamnă afaceri care presupun aglomerări de oameni vor avea o primă de risc

Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anunţat că vor fi externaţi, atât el, cât şi fiica sa, de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, unde au fost internaţi după ce au fost depistaţi pozitiv cu noul

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a făcut un apel la calm privind cumpărăturile, precizând că alimentele s-ar putea scumpi din cauza cererii masive generate de panică şi a măsurilor de izolare la

Simone Tempestini, cvadruplul campion național absolut de raliuri, a anunțat că prioritatea pentru sezonul 2020 va fi câștigarea titlului în Campionatul European de Raliuri (ERC), la cinci ani după ce a dus României, din postura de junior, primul

Un bărbat de 87 de ani, aflat pe o bicicletă electrică, a murit, duminică dimineața, în urma unui accident produs pe DN 65E, în comuna Piatra, județul Teleorman. Potrivit IPJ Teleorman, bărbatul aflat

Patronii care sunt obligaţi să oprească activitatea firmelor, pe durata pandemiei, trebuie să achite o taxă de 500 de euro, la Camera de Comerţ şi Industrie a României. Nu e vorba doar de bani, ci şi de dovezi, pe care întreprinzătorul trebuie

O femeie din București, care se afla în izolare la domiciliu, dar a ieșit pe geam din locuință, a fost plasată, duminică, în carantină instituționalizată, anunță Grupul de

Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anunţat vineri că va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului în contextul în care mii de europeni, izolaţi din cauza pandemiei de

Premierul Suediei Stefan Lofven i-a îndemnat pe cetăţenii ţării să reacţioneze cu responsabilitate şi să rămână acasă dacă se simt rău, scrie