620 de cetăţeni români aflaţi în Olanda, Franţa şi Spania au revenit în ţară cu curse Tarom 01.06.2020

01.06.2020 620 de cetăţeni români aflaţi în Olanda, Franţa şi Spania au revenit în ţară cu curse Tarom Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că 620 de cetăţeni de origine română aflaţi în Olanda, Franţa şi Spania au revenit în România cu curse Tarom. (CITEȘTE ȘI: TREI SCENARII CARE AR PUTEA OPRI PANDEMIA DE CORONAVIRUS) ”În continuarea



620 de cetăţeni români aflaţi în Olanda, Franţa şi Spania au revenit în ţară cu curse Tarom

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că 620 de cetăţeni de origine română aflaţi în Olanda, Franţa şi Spania au revenit în România cu curse Tarom. (CITEȘTE ȘI: TREI SCENARII CARE AR PUTEA OPRI PANDEMIA DE CORONAVIRUS) ”În continuarea demersurilor întreprinse pentru facilitarea revenirii în ţară a cetăţenilor români aflaţi în străinătate şi care au fost afectaţi […] The post 620 de cetăţeni români aflaţi în Olanda, Franţa şi Spania au revenit în ţară cu curse Tarom appeared first on Cancan.ro.

620 de cetăţeni români aflaţi în Olanda, Franţa şi Spania au revenit în ţară cu curse Tarom

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mergând pe principiul: țara arde și baba se piaptănă ... la ce ne este utilă dragostea de sine? Cine mai are timp și pentru așa ceva? În fond, este o formă de narcisism?! Ei bine,

4,5 milioane de români au urmărit în fața televizoarelor, ieri, la ora 21.00, rezultatele exit-poll-urilor. S-a observat astfel faptul că audiențele au depășit cu mult media, în cazul tuturor posturilor

Primarul interimar al Chişinăului, Ruslan Codreanu, anunţă că de luni, 27 mai, sunt lansate procedurile de licitaţie pentru selectarea companiei care să implementeze proiectul privind taxarea electronică în transportul public din Capitală,

Paul Papp, fundașul de 29 de ani de la Sivasspor, va fi invitatul de azi la GSP LIVE. Emisiunea începe la 09:01. Jurnalistul Costin Ștucan și fundașul Paul Papp, care de-a lungul carierei a mai evoluat la Astra, Chievo și FCSB, vor vorbi

eMAG participa la programul rabla pentru electrocasnice si ofera vouchere de pana la 400 de lei pentru electrocasnicele vechi. Citește mai

Victor Ponta a reacţionat şi el după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni ded închisoare. Citește mai

0 Day Capital, concept creat mai mulţi antreprenori români care caută să finanţeze proiecte în domeniul IT&C, roboticii, inteligenţei artificiale, biometricelor şi altor nişe adiacente inovaţiei şi dezvoltării în tehnologie, a fost lansat

Tudor Chirilă, una dintre vocile influente din spaţiul mediatic, aspru contestatar al lui Liviu Dragnea şi al PSD-ului, trage un semnal de alarmă: PSD-ul a obţinut, totuşi, un scor ridicat la aceste alegeri europarlamentare. Citește mai

Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) a trecut în primul tur de la Roland Garros de Vitalia Diatchenko (28 de ani, 83 WTA), scor 2-6, 6-1, 6-0. Serena a venit încrezătoare la Paris, în ciuda faptului că avea un singur meci în

Frumusețea Antoniei a fost validată la nivel internațional, dar, cu toate astea, artista știe să își recunoască și defectele. Considerată una dintre cele mai frumoase românce, cântăreața Antonia și-a găsit totuși defecte pe care probabil

Începând de astăzi, 28 mai, conducătorii auto au la dispoziţie o nouă arteră şi anume, o legătură dublu sens între Calea Torontalului şi Calea Aradului, realizată în afara

O franţuzoică a cerut 276.000.000 de dolari ca despăgubire din partea companiei Boeing, după ce soţul ei a murit în accidentul aerian din Etiopia, transmite Reuters. Pe 10 martie o aeronavă Boeing 737 MAX s-a prăbuşit aproape de capitala Addis

Tratativele pentru desemnarea noilor şefi ai instituţiilor europene vor începe marţi între liderii de Stat şi Parlamentul European angajaţi într-o luptă pentru putere cu final necunoscut. Preşedintele Consiliului, polonezul Donald Tusk, va

Cancelarul german Angela Merkel şi-a pierdut încrederea în succesoarea sa la conducerea CDU. Ea spune că a decis că Annegret Kramp-Karrenbauer, cea care a preluat conducerea Uniunii Creştin Democrate (CDU), nu este potrivită pentru funcţia de

Încrederea analiştilor financiari în economie a fost mai redusă în aprilie 2019 faţă de perioada similară din

Simona Halep a jucat cu Ajla Tomljanovic în primul tur al Roland Garros 2019. Citește mai

Vara aduce schimbări pe plan astrologic pentru unii nativi. Mişcările planetelor vor face ca unii nativi să-şi primească plata pentru faptele lor. Vor învăţa, pe pielea lor, că există karma şi fiecare faptă are consecinţe.

Ursuleţul nu va fi eliberat deocamdată în mediul natural, urmând să fie îngrijit până când va face doi ani, pentru a se putea descurca

Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a avut o întâlnire cu premierul Dăncilă. Potrivit Guvernului, în cadrul discuției au fost abordate aspecte ale ultimelor evoluții de pe scena politică internă, precum și

Andrei Tranga, proprietarul reţelei de restaurante Andy's Pizza şi La Plăcinte, rămâne în izolatorul de detenţie preventivă, transmite IPN. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii de Apel. Aceştia au respins recursul avocatului lui Andrei