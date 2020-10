5 Servicii SEO esentiale pentru orice business online! 10.10.2020

10.10.2020 5 Servicii SEO esentiale pentru orice business online! In trecut, conceptul de comert era mult mai simplu. Desfasurat preponderent pe plan local, marketing-ul acelor vremuri insemna transmiterea unei informatii ”din vorba-n vorba”, despre cat de buna este mancarea la



5 Servicii SEO esentiale pentru orice business online!

In trecut, conceptul de comert era mult mai simplu. Desfasurat preponderent pe plan local, marketing-ul acelor vremuri insemna transmiterea unei informatii ”din vorba-n vorba”, despre cat de buna este mancarea la un...

5 Servicii SEO esentiale pentru orice business online!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

Craiova și Dinamo se înfruntă luni, 4 noiembrie, de la 20:30, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Meciul s-ar putea juca la Severin! Vezi AICI programul etapei #15Vezi AICI clasamentul Ligii 1 Înfruntarea dintre olteni și bucureșteni ar trebui să

Biogen, multinaţionala americană din domeniul biotehnologiei încearcă să introducă medicamentul Aducanumab ca tratament împotriva Alzeheimerului, dar mai are nevoie de acordul autorităţilor americane. Eforturile americanilor sunt un motiv în

Liverpool și Tottenham se întâlnesc ACUM, în derby-ul etapei #10 din Premier League. Partida a început la ora 18:30, este liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 1. Vezi AICI programul etapei #10 din Premier LeagueVezi AICI clasamentul

Regiunea Sud–Est din România este a doua cea mai săracă din UE, potrivit Indicelui Regional al Competitivităţii (IERC), un instrument care măsoară din trei în trei ani factorii majori ai competitivităţii. Cartierele periferice din oraşele

Departamentul Muncii şi Ocupării Forţei de muncă din Filipine a anunţat că Slovenia vrea să importe între 2.000 şi 5.000 de muncitori calificaţi şi semicalificaţi din această ţară pentru a-şi soluţiona problema lipsei de forţă de

Duminică, 27 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 15.825 de castiguri în valoare totală de 1.326.501,64

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au aplicat, în primele nouă luni ale anului, amenzi în valoare de aproximativ 40,37 milioane de lei, în creştere cu 37% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, când

În 2018, compania a avut afaceri de 1,39 milioane de lei, în creştere cu

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, focul ar fi izbucnit la compartimentul motor al navei, iar cauza pere să fie un scurt-circuit. Nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube

Ministrul sârb al construcţiilor, transporturilor şi infrastructurii, Zorana Mihajlovic, a declarat că proiectele de infrastructură pe care ţara sa le dezvoltă în colaborare cu China se ridică la 13 miliarde de euro şi că relaţiile de

Conducerea Parlamentului a respins propunerea premierului desemnat Ludovic Orban ca votul asupra guvernului să fie dat miercuri. Votul va avea loc lunea viitoare, 4 noiembrie, cu doar şase zile înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale (10

Sportiva Ana-Maria Berea a câștigat medalia de aur la Campionatul European de Ju Jitsu U21, la categoria +70 de kilograme. Ana-Maria Berea activează la clubul Hai-Shin din Mogoșoaia. Ea a ieșit și campioană balcanică în acest an.Competiția a

Un bărbat din Baia Mare a locuit timp de trei zile sub acelaşi acoperiş cu fratele său mort. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz şi cercetează cazul ca şi moarte

Traducătoarea Maşa Dinescu, soţia poetului Mircea Dinescu şi secretar literar al Teatrului Naţional Bucureşti (TNB), a murit în noaptea de luni spre marți, la 58 de ani, potrivit unui anunţ al

Upet Târgovişte (simbol bursier - UPET) i-a numit, pentru o perioadă de patru ani, pe Florin Mocănescu, Iulică Velcea şi Adriana Constantin ca membri ai consiliului de administraţie, începând cu 28 octombrie 2019, se arată la

Probabil că spre a-i fi compensat IQ-ul scăzut, d-na Viorica Vasilica Dăncilă, premierul demis al României, (încă) preşedinte al PSD şi candidat al partidului la alegerile prezidenţiale, a fost înzestrată cu o imposibil de cuantificat

Bursa de la New York, cea mai mare la nivel mondial în funcţie de capitalizarea companiilor listate, a atins un maxim record, reflectat prin nivelul indicelui S&P, de circa 3.040 de puncte, ceea ce înseamnă că de la începutul acestui an randamentul

Daniel Pancu, 42 de ani, ar putea fi demis în scurt timp de la Rapid. Totul depinde de următoarele două jocuri. Conducerea îl are pregătit în culise pe Dan Alexa. După ce s-a zvonit că va fi înlocuit de Mircea Lucescu, Daniel Pancu are din

Cat S52 este suficient de mic pentru a fi purtat în buzunar, dar în acelaşi timp suficient de dur pentru a rezista tuturor