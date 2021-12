5 motive pentru care să alegi o florărie online 07.12.2021

07.12.2021 5 motive pentru care să alegi o florărie online Bucuria de a primi o floare este neprețuită și orice femeie își dorește să se simtă atât de iubită și apreciată încât să primească buchete de flori deosebite. Motivul pentru care majoritatea persoanelor nu fac […] The post 5 motive



5 motive pentru care să alegi o florărie online

Bucuria de a primi o floare este neprețuită și orice femeie își dorește să se simtă atât de iubită și apreciată încât să primească buchete de flori deosebite. Motivul pentru care majoritatea persoanelor nu fac […] The post 5 motive pentru care să alegi o florărie online appeared first on Cancan.

5 motive pentru care să alegi o florărie online

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pe fondul derulării campaniei de vaccinare în întreaga Uniune Europeană, apar tot mai multe surse online – din alte ţări europene şi din România – care contestă eficacitatea şi necesitatea vaccinării împotriva COVID-19 pe motiv că

Jucătoarea română de tenis Maria Sara Popa continuă să facă furori. După ce pe 7 ianuarie reușea primul punct WTA, tânăra bucureșteancă în vârstă de 15 ani a revenit în circuitul junioarelor, fiindcă mai are […] The post Maria Sara

Secția pentru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii a avizat joi și i-a trimis președintelui Klaus Iohannis cererile de pensionare pentru 45 de magistraţi. De la începutul anului, peste 70 de procurori și judecători au cerut să se

Persoanele dializate, imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu se pot vaccina împotriva noului coronavirus în etapa a doua a imunizării. Comitetul naţional pentru coordonarea vaccinării a aprobat, joi, instrucţiunile

Europa e împărţită în două tabere: cea pro-paşaport COVID şi cea care se opune introducerii unui certificat de vaccinare. Din prima categorie fac parte statele care depind de turism şi care-şi doresc să

Ministerul Sănătăţii transmite că şi persoanele vaccinate cu a doua doză de vaccin este recomandat să poarte în continuare masca de protecţie şi să păstreze distanţa pentru protejarea celor care încă nu sunt vaccinaţi. Vaccinul vă

Un nou cutremur a avut loc în zona Vrancea. În acest început de an activitatea seismică a fost una intensificată, însă cutremurele au fost

Peste 3.300 de manifestanţi au fost arestaţi în cursul protestelor desfăşurate sâmbătă în Rusia pentru eliberarea opozantului Aleksei Navalnîi şi împotriva regimului condus de Vladimir Putin, a anunţat ONG-ul OVD-Info. O participantă la

Horia Tecău (22 ATP) se află în perioada de carantină obligatorie dinaintea Australian Open și a oferit mai multe detalii despre turneul de Grand Slam: ce condiții de antrenament sunt, cum e în carantină și ce obiective are alături de noul său

Echipa feminină de handbal Astrakhanochka Astrahan a învins duminică după-amiază pe Minaur Baia Mare, într-o partidă contând pentru grupa C a EHF European League, cu scorul de 33-27 (14-8). Minaur Baia Mare

România a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrală şi de Est, guvernul alocând fonduri şi garanţii de circa 4% din PIB, arată o analiză

Kayserispor, echipa antrenată de Dan Petrescu, a fost surclasată la Istanbul de Fenerbahce, scor 0-3. Kayseri a părut o echpă de amatori în confruntarea din această după-amiază. Formația lui Petrescu s-a apropiat în puține momente de poarta

Potrivit fostului ministru al Justiţiei din România, discuţiile pe acest subiect au avut loc în luna aprilie a anului 2019, înainte ca Tudorel Toader să fie revocat din

Proiectul ordonanţei de urgenţă cu modificările legislative privind de­con­tarea directă, care va ajunge obli­gatorie pentru poliţele RCA, se află la Ministerul Finanţelor, iar problema de­contării dintre asigurători ar putea fi evi­tată

Nicole Cherry a ajuns la psiholog. Artista le-a dezvăluit fanilor săi că a avut nevoie de specialist pentru a putea trece peste unele momente neplăcute. Cântăreața și-a provocat fanii la o sesiune de întrebări pe […] The post Nicole

FC Voluntari și CS Universitatea Craiova se vor înfrunta astăzi, de la ora 17:30, în runda 19 din Liga 1. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la DigiSport, TV Telekom Sport și Look Sport. În ultima

Al cincilea caz de infectare noua tulpină de coronavirus a fost confirmată la un bărbat de 70 de ani din Constanţa. Acesta este a cincilea caz înregistrat în

Se întorc spectatorii! Răzvan Burleanu: "Ne dorim ca la meciul cu Germania să avem fani în tribună, până la 30% din

Compania farmaceutică franceză Sanofi va produce anul acesta peste 100 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID-19 realizat de grupul concurent americano-german Pfizer/BioNTech, a anunţat directorul general al Sanofi, Paul Hudson, într-un interviu

Varianta sud-africană a noului coronavirus a fost depistată și în Noua Zeelandă! Vorbim despre o femeie de 56 de ani, care s-a întors recent din Europa și a fost testată pozitiv în acest weekend, mai exact sâmbătă, la 10 zile de la