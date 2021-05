5 minute de sport altfel - Patrick Marleau, cele mai multe meciuri din NHL 03.05.2021

03.05.2021 5 minute de sport altfel - Patrick Marleau, cele mai multe meciuri din NHL Canadianul Patrick Marleau (41 de ani) a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în NHL, campionatul de hochei nord-american. Are în acest moment 1.768 de meciuri. Până pe 19 aprilie 2021, recordul de meciuri în NHL era deținut de



5 minute de sport altfel - Patrick Marleau, cele mai multe meciuri din NHL

Canadianul Patrick Marleau (41 de ani) a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în NHL, campionatul de hochei nord-american. Are în acest moment 1.768 de meciuri. Până pe 19 aprilie 2021, recordul de meciuri în NHL era deținut de Gordie Howe, cu 1.767 de apariții. Patrick Marleau l-a depășit și nu are de gând să se oprească prea curând. Sportivul din Canada, sub contract cu San Jose Sharks în acest moment, a debutat în anul 1997. ...

5 minute de sport altfel - Patrick Marleau, cele mai multe meciuri din NHL

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Gamerii au analizat noul card al lui Romelu Lukaku și îi acuză pe cei de la EA Sports că fac „promovare falsă” la FIFA 20. Nu puțini au fost cei surprinși de absența lui Lukaku la lansarea cardurilor din Echipa Sezonului din Serie A. Cu

O femeie din Alba Iulia a trecut prin niște momente teribile. Aceasta a pierdut o borsetă cu 5.000 de euro și a crezut că nu o să îi mai găsească niciodată. Banii reprezentau darul de nuntă al tinerei, pe care intenționa să îl folosească

Medicul Cătălin Graur, şeful Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, detaşat la Suceava de ministrul Nelu Tătaru, a demisionat. El are şi un proces pe rol cu Ministerul Sănătăţii, prin care solicită suspendarea ordinelor de suspendare din

Etapa cu numărul 28 din Bundesliga a oferit încleșteri entuziasmante. Gazdele nu au reușit să obțină nicio victorie. Ziua a fost deschisă de clasicul fotbalului german. Bayern Munchen s-a impus la limită, scor 1-0, pe terenul rivalei

SERIE A. Mario Balotelli (29 de ani, atacant) a lipsit nemotivat la una dintre ședințele „facultative” și a transmis că „se simte rău”. Brescia i-ar putea rezilia acordul. Cele două luni de carantină l-au dat peste cap pe Mario Balotelli.

Cel mai vizitat monument turistic din Italia, celebrul Colosseum din Roma, se redeschide din 1 iunie, scrie Agerpres. Celebrul Colosseum din Roma, cel mai vizitat monument turistic din Italia, se va redeschide pe 1 iunie, după mai bine de două luni de

Compania Maravet din Baia Mare, con­trolată de gigantul american Covetrus, a avut anul trecut o cifră de afa­ceri de peste 180,8 mil. lei (38,2 mil. euro), în creş­tere cu aproxi­ma­tiv 9% faţă de anul anterior, potrivit cal­culelor ZF

Nu, nu este o glumă… Abi Talent l-a detronat pe Alex Velea în trending-ul românesc de pe YouTube! Devenit cunoscut pentru melodia “Papucii Gucci”, noul sigle al controversatului artist a strâns aproape 5 milioane de vizualizări în doar

Liviu Vârciu se pregătește să devină tată pentru a treia oară. Iubita acestuia, Anda Călin, este însărcinată cu un băiețel. Este unul dintre cei mai charismatici oameni de televiziune, iar acum, a dezvăluit care este regretul său cel mai

Ianis Hagi (21 de ani) e din nou în atenția presei internaționale, mijlocașul ofensiv legitimat la Genk fiind la un pas de transferul definitiv la Glasgow Rangers, echipa unde a fost împrumutat în această iarnă. Invitat miercuri dimineață la

Guvernul analizează posibilitatea deschiderii creşelor, grădiniţelor şi a after school-urilor private, în anumite condiţii stricte, după data de 15 iunie, dacă evoluţia epidemiei de coronavirus va permite acest lucru. Ministrul educaţiei,

Jorginho (28 de ani), mijlocașul central al lui Chelsea, este principala țintă a lui Juventus pentru perioada următoare de transferuri, după ce campioana en-titre din Serie A a fost refuzată de Arthur Melo (23), fotbalistul Barcelonei. Chiar dacă

Vineri, 29 mai, prima ligă sârbă se va relua, din acest sezon urmând să se mai desfășoare doar cele patru jocuri din sezonul regulat. Acest lucru va înlesni drumul Stelei Roșii către cel de-a treilea titlu succesiv. Acum, alb-roșiii au

Meciul zilei. Ai 3 cote pentru cel mai important duel al zilei: Stuttgart -

Astăzi se va da startul în cea de-a 29-a rundă a sezonului din Bundesliga. De la ora 21:30 pe „ Schwarzwald-Stadion”, Freiburg va primi vizita formației Bayer Leverkusen. Duelul se anunță a fi extrem de interesant, cele două fiind clasate în

Procuratura Anticorupţie anunţă că a înaintat Judecătoriei municipiului Chişinău, sediul Ciocana, şase demersuri privind aplicarea sechestrului pe bunurile fostului lider PDM Vlad Plahotniuc. Prin urmare, magistraţii au admis vineri, 29 mai,

Un nou ”război” e pe cale să înceapă în showbiz-ul românesc! Ex-ul Andreei Antonescu l-a ”faultat” pe Abi Talent. Domeniul de internet al cunoscutului artist a ajuns în posesia „Prințișorului taxiurilor”. CANCAN.RO vă prezintă, în

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis vineri reducerea dobânzii-cheie de la 2% la 1,75% începând cu data de 2 iunie. Măsura ar putea duce la dobânzi mai mici pentru creditele în lei. Acesta este cel mai mic

Start-up-ul de origine estoniană Bolt, care a pornit iniţial în urmă cu circa şapte ani cu o platformă proprie de ride-hailing, va lansa serviciul Bolt Food, prin care utilizatorii pot comanda mâncare direct de pe smartphone, direct cu peste 100

Spania introduce un venit minim garantat de 462 de euro pe lună, pentru cei mai săraci locuitori, a căror stare financiară fragilă a fost agravată de pandemia de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Persoanele cu vârsta între 23 şi