4 etape decisive pentru play-off! Craiova e în pericol mare + cum prinde Dinamo top 6 16.01.2020

16.01.2020 4 etape decisive pentru play-off! Craiova e în pericol mare + cum prinde Dinamo top 6 Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la



4 etape decisive pentru play-off! Craiova e în pericol mare + cum prinde Dinamo top 6

Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la îndemână. Cea mai scurtă pauză de iarnă din istoria Ligii 1 se va termina pe 31 ianuarie, dată la care se reia campionatul regulat cu o luptă pasionantă în primul rând în privința accesului în play-off. ...

4 etape decisive pentru play-off! Craiova e în pericol mare + cum prinde Dinamo top 6

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Avem reacţia ministrului Justiţiei după dezvăluirile care indică faptul că Augustin Lazăr ar fi ţinut în închisoare un deţinut politic care îndeplinea toate condiţiile pentru a fi

Ministrul Sporturilor din Franţa, fosta înotătoare de origine română Roxana Mărăcineanu, a declarat marţi, pentru postul RMC Sport News, că este favorabilă ideii de întrerupere a meciurilor de fotbal

Guvernul va aloca fonduri pentru a asigura fiecărei persoane diagnosticate cu tulburare de spectru autist accesul săptămânal la cinci ore de terapie complementară actului medical oferită de specialişti în

Purtătorul de cuvânt al PSD, deputatul Lia Olguţa Vasilescu, îi solicită procurorului general al României, Augustin Lazăr, să îşi dea demisia "imediat" şi să îşi ceară scuze public pentru că a

Apartenenţa României la NATO trebuie fructificată prin consolidarea Formatului B9, menit să asigure coeziunea flancului estic prin continuarea politicilor uşilor deschise şi menţinerea Mării Negre pe

Operatorul naţional aerian TAROM dezminte informaţiile apărute în presă potrivit cărora va fuziona cu Blue Air sau cu oricare altă companie aeriană "Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public

Libra Internet Bank a lansat o platformă de Open Banking, destinată segmentului business, prin care firmele de contabilitate pot prelua în mod automat situaţia soldurilor şi istoricul tranzacţiilor

Statul român a finanţat prin schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică filme produse pe teritoriul româniei cu suma de 220 de mil. lei în 2018 şi 2019. Printre filmele subvenţionate de statul român se numărăr producţii care au

Stefan Vanoverbeke, CEO-ul IKEA South-East Europe, inclusiv România, va prelua o nouă funcţie, ca Global Deputy Retail Operations Manager în cadrul Grupului Ingka, cu sediul în Malmo,

Cunoscutul campion național la raliu și mondial la box, Mihai Leu, dă startul curselor pe 2019 cu participarea din acest weekend la Campionatul Național de Viteză în Coastă de la Râșnov. Pe 6 și 7 aprilie, Mihai Leu deschide oficial

Dintre antrenorii activi din Liga 1 cu peste 50 de victorii, Dan Petrescu nu este tehnicianul cu cel mai mare procentaj de meciuri câștigate la limită, Gică Hagi conducând autoritar acest clasament. Dan Petrescu s-a întors în

Vinicius Junior, 18 ani, noul star al de la Real Madrid, a fost dat de gol. Atacantul are o relație Maria Julia Mazali, un fotomodel cunoscut în Brazilia. Julia, 23 de ani, e cunoscută în Brazilia după ce a participat la emisiunea ”În vacanță

Parlamentul marchează, marţi, printr-o şedinţă solemnă, 15 ani de la aderarea României la NATO, la eveniment fiind invitaţi preşedintele României, Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă, membri ai Guvernului, dar şi înalţi oficiali şi

Alertă din cauza unei explozii produse marți în Sankt-Petersburg. Cel puțin patru persoane au fost rănite după ce o deflagrație a avut loc la Academia Militară. Explozia s-a produs marți, în jurul prânzului, în incinta Academiei militare

O femeie din Braşov, care oferea servicii de masaj erotic la domiciliu, a fost tâlhărită de un client, care a devenit violent şi a lăsat-o pe maseuză fără telefoanele mobile. Bărbatul a fost reţinut, iar în cursul acestei zile, el va fi

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, este audiat, marţi, la DNA , în dosarul în care procurorii anticorupție investighează modul în care PSD a folosit subvențiile de la buget acordate prin Autoritatea Electorală

Premierul grec Alexis Tsipras se află marţi în Macedonia de Nord, unde efectuează o vizită „istorică“, prin care pune capăt unei îndelungate dispute, încheiate recent printr-un acord cu privire la schimbarea numelui Fostei Republici

Povestea fetei care a devenit matroană de la vârstă fragedă, când nu avea decât 15 ani, este tulburătoare. La finele lunii martie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au arestat o tânără de 17 ani, judecată pentru

Accident produs din neatenţie de un şofer de 65 de ani, din Vadu Paşii. Acesta nu a acordat prioritate la coborârea pe Pasarela Nehoiu, unde avea indicator pentru oprire, şi a izbit cu maşina un alt autoturism care circula dinspre şoseaua de

Primii prefecţi au fost numiţi în funcţie prin decret al domnitorului în urmă cu 155 ani, pentru ca 83 ani mai târziu să fie înlocuiţi de prim-secretari ai partidului. Ce rol a jucat Instituţia Prefectului în toată această