2Performant, vânzări de 101 mil. euro anul trecut prin platforma proprie de marketing afiliat, în creştere cu 39% faţă de 2021 10.01.2023

10.01.2023 2Performant, vânzări de 101 mil. euro anul trecut prin platforma proprie de marketing afiliat, în creştere cu 39% faţă de 2021 Compania de tehnologie 2Performant, principalul jucător din piaţa de marketing afiliat din România, listat pe piaţa AeRO a BVB sub simbol bursier 2P, a anunţat că vânzările generate de platforma proprie au ajuns la 101,9 milioane de euro



2Performant, vânzări de 101 mil. euro anul trecut prin platforma proprie de marketing afiliat, în creştere cu 39% faţă de 2021

Compania de tehnologie 2Performant, principalul jucător din piaţa de marketing afiliat din România, listat pe piaţa AeRO a BVB sub simbol bursier 2P, a anunţat că vânzările generate de platforma proprie au ajuns la 101,9 milioane de euro (excluzând TVA) în 2022, în urcare cu 39% faţă de anul anterior, nivel care a depşit pentru prima oară pragul de 100 mil. euro al valorii vânzărilor generate într-un singur an.

2Performant, vânzări de 101 mil. euro anul trecut prin platforma proprie de marketing afiliat, în creştere cu 39% faţă de 2021

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Laura Giurcanu a trecut recent printr-o despărțire dezastruoasă. Concurenta de la Survivor România vrea ca TJ Miles să îi fie ”pansament” pentru rănile rămase din trecut? Săptămâna trecută, Laura ar fi fost acuzată de către

Un alt paragraf al proiectului de rezoluţie, care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, a cerut facilitarea procedurilor de azil pentru

Salariul mediu net din economia locală a avut creşteri cuprinse între 5% şi 12% în primele 11 luni din anul 2021 comparativ cu aceeaşi lună din anul precedent, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, 67 de ani, a anunţat sâmbătă că a fost testat pozitiv cu varianta Omicron a coronavirusului, dar că nu are simptome severe, informează Reuters. Erdogan a precizat într-o postare pe contul său de

Survivor România este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, mii te telespectatori stând cu sufletul la gură în fiecare seară de întreceri. După cum bine se ştie, participanţii la emisiune nu au voie […] The post

Când Franța a luat titlul suprem în 2018, Oliver Giroud a fost mai degrabă ținta ironiilor decât a laudelor. Elogiile mergeau spre Mbappe, spre Griezmann, spre Pogba, la Olivier ajungeau glumele, multe dintre ele proaste, pornite din

JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din Statele Unite în funcţie de active, a actualizat pentru prima dată în scădere ratingul oferit companiei Meta (FB), proprietarul Facebook, după rezultatele dezamăgitoare ale gigantului din social media din

Niculina Stoican are o carieră de succes în lumea muzicii şi o familie minunată care o susţine necondiţionat. Cântăreaţa în vârstă de 51 de ani este căsătorită şi are un băiat de care este foarte […] The post Cu ce se ocupă fiul

Ilinca Vandici are curaj! Într-o lume în care majoritatea vedetelor, influencerilor, dar și oamenii obișnuiți folosesc filtre pentru a-și armoniza sau a-și pune în evidență trăsăturile, iată că vedeta a decis să se afișeze fără

„Corupţia este un fenomen foarte inerţial, poţi să faci declaraţii, să scrii programe de combatere a corupţiei, însă trebuie să înţelegem că acest proces de combatere şi de prevenire a corupţiei va fi de lungă durată. Mi-aş dori ca

Compania locală TARA Interactive, specializată în furnizarea de servicii de dezoltare software şi consultanţă, estimează că anul acesta va reuşi să îşi dubleze businessul comparativ cu 2021, când cifra de afaceri s-a situat la 4 milioane

Într-o comună din judeţul Botoşani a fost dată în folosinţă una dintre cele mai moderne grădiniţe din Moldova. Are dotări de ultimă generaţie şi oferă copiilor de la ţară condiţii, în multe cazuri, mai bune ca

A fost alertă, într-un bloc din Tecuci, după ce câțiva locatari au vrut să facă un grătar în

Încă o escapadă a lui Jack Grealish, jucătorul celor de la Manchester City. Duminică seară, cineva îl ținea de braț ca să nu cadă. În decembrie, Guardiola l-a pedepsit pe Grealish. Venise la antrenament după o noapte petrecută în

Ies la iveală detalii înfiorătoare ale accidentului rutier produs pe raza judeţului Suceava. Bunicul de 75 de ani care se afla la volan sau nepoata acestuia în vârstă de 21 de ani au încercat să se salveze după ce maşina în care se aflau a

Vreme capricioasă anunţă meteorologii în următoarele zile. Deşi temperaturile vor fi ridicate, se vor semnala ploi şi ninsori, în special, la munte. Joi va fi neobişnuit de

CFR Cluj a solicitat o lovitură de la 11 metri în minutul 46 al meciului cu UTA. În urma unui carambol în careul oaspeților, mingea a ajuns la Billel Omrani, introdus pe teren la pauză. Francezul a șutat, Idriz Batha a respins cu piciorul, iar

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, şi preşedinţii Poloniei şi Franţei, Andrzej Duda şi Emmanuel Macron, au pledat, cu ocazia întrevederii desfăşurate marţi seară de la Berlin, pentru continuarea eforturilor diplomatice în relaţia cu Rusia,

Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit miercuri, 9 februarie 2022, cu Asociaţia Pensilor Administrate Privat din România (APAPR), cea care reuneşte administratorii de pensii private Pilon II din România, cei cu active de aproximativ 90 mld. lei,

Un incendiu a izbucnit, miercuri seară, într-un apartament situat într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, manifestându-se cu degajări mari de fum întrucât acolo erau depozitate foarte multe materiale combustibile. Douăzeci de locatari au fost