26 de ani de la noaptea în care am visat că vom cuceri lumea 03.07.2020

03.07.2020 26 de ani de la noaptea în care am visat că vom cuceri lumea Era vară. Era cald. Era noapte. Era una dintre acele nopţi albe şi fierbinţi care ne schimbaseră bioritmul graţie unor băieţi minunaţi îmbrăcaţi în tricolor, care ne-au făcut să încingem atâtea hore în toate Pieţele Universităţii din



26 de ani de la noaptea în care am visat că vom cuceri lumea

Era vară. Era cald. Era noapte. Era una dintre acele nopţi albe şi fierbinţi care ne schimbaseră bioritmul graţie unor băieţi minunaţi îmbrăcaţi în tricolor, care ne-au făcut să încingem atâtea hore în toate Pieţele Universităţii din ţară după fiecare ispravă a lor de la Pasadena. Rose Bowl sau Castronul Trandafiriu, cum i-a spus Cristian […] The post 26 de ani de la noaptea în care am visat că vom cuceri lumea appeared first on Cancan.ro.

26 de ani de la noaptea în care am visat că vom cuceri lumea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Catedrala Notre-Dame din Paris va găzdui sâmbătă prima liturghie de după incendiul care a devastat-o pe 15 aprilie, transmite France24.com. Data coincide cu aniversarea sfințirii altarului catedralei, celebrată în fiecare an pe 16 iunie. Mesa va

Umiditate excesivă după ploile puternice din ultima perioadă care fac aerul irespirabil şi furtuni violente în toată ţara. Meteorologii anunţă până pe pe 30 iunie vreme deosebit de instabilă. Ploile torenţiale, vijeliile şi grindina vor

Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat marţi că în opinia sa este nevoie de o remaniere a Guvernului, precizând că o să ridice această problemă în şedinţa

Cadavrele a doi porci mistreți au fost descoperite, miercuri, într-un container de gunoi din Baia Mare, pe Strada Petofi Șandor. (VEZI ȘI: CULMEA INCONȘTIENȚEI ÎN BIHOR. AU VÂNAT UN MISTREȚ BOLNAV DE PESTĂ PORCINĂ, IAR APOI…) O femeie din

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy (2007-2012) va fi judecat pentru coruperea unui înalt magistrat al Curţii de Casaţie, o afacere dezvăluită în urma unor interceptări

Brandul Meli Melo Paris, un concept românesc de retail lansat pe piaţă acum 25 de ani de antreprenori francezi, vrea să se extindă până în 2022 în nouă oraşe în sistem de franciză, program lansat în toamna trecută cu o primă unitate la

O femeie, în vârstă de 83 de ani, este în stare gravă în urma accidentului rutier în care a fost implicat convoiul Ducelui şi Ducesei de Cambridge, scrie BBC. Prinţul William şi Kate călătoreau din

Companiile din construcţii şi imobiliare continuă să aibă cel mai mare risc de credit, cu toate că au înregistrat cea mai consistentă diminuare a ratei creditelor neperformante (NPL - non-performing loans). La polul opus, sectorul comerţ are cea

Noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, miercuri, la finalul Adunării Generale în cadrul căreia a fost ales, că va sta în această funcţie doar şase luni, perioadă în care

Un pensionar de 86 de ani a murit joi dimineaţă, în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său dintr-un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Din cauza fumului dens, două persoane au fost intoxicate, iar zeci de locatari ai blocului au fost

Apa de la robinet din Spitalul Județean Vaslui nu mai are bacteria E-coli, arată rezultatele ultimelor analize. Conducerea spitalului a făcut publice rezultatele analizelor probelor prelevate din apă, care arată acum că aceasta este potabilă

Podul peste Argeș de la Adunații Copăceni va fi închis pentru reparații în iulie, chiar în plin sezon estival, când mulți români pleacă în concediu prin vama cu Bulgaria. Citește mai

Fostul şef al Interpol, Meng Hongwei, a pledat vinovat în cadrul unui proces din China, joi, recunoscând că a acceptat mite în valoare de 2,1 milioane de dolari, scrie France

Ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, anunţă că s-a adoptat în şedinţa de Guvern de joi, 20 iunie, Strategia 5G a Romaniei. “Acest act important defineste parametrii si liniile directoare ale Guvernului Romaniei de inglobare a noilor

La Summitul european de la Bruxelles, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a afirmat, joi, că nu este surprins de decizia a două grupuri politice din Parlamentul European de a nu susţine candidatura lui Manfred Weber la preşedinţia Comisiei

Eliminarea timbrului de mediu şi importul a aproape un milion de ma­şini la mâna a doua în 2017 şi 2018 au dus gradul de motorizare de la sub 300 de maşini la mia de locuitori la 328 de maşini, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi

Radu Mazăre a fost vizitat, vineri dimineață, de către mama la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat. Gabriela Victoria Mazăre a precizat că fostul primar al Constanței ar putea ca de săptămâna viitoare să muncească în închisoare,

Comisia de Etică și Deontologie Universitară a Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" a decis menținerea titlului de doctor acordat fostului rector Adrian Iacob. Citește mai

William s-a născut pe 21 iunie 1982 şi este al doilea în linie succesorală la tronul britanic, după tatăl său, prinţul Charles şi cu toate acestea nu va fi sărbătorit oficial de Casa

Conform tragerii la sorţi efectuată în urmă cu câteva zile, Viitorul Constanţa ar trebui să întâlnească în turul doi preliminar al Europa League cu belgienii de la Royal