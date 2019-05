25 de ore pentru România 28.05.2019

28.05.2019 25 de ore pentru România 25 de ore. Atât am stat în secţia de vot 100, Rennes, unde am fost membru al biroului. De la 6 dimineaţa când am început pregătirile până a doua zi la 7 dimineaţa când s-au terminat de numărat şi înregistrat toate



25 de ore pentru România

25 de ore. Atât am stat în secţia de vot 100, Rennes, unde am fost membru al biroului. De la 6 dimineaţa când am început pregătirile până a doua zi la 7 dimineaţa când s-au terminat de numărat şi înregistrat toate hârtiile.

25 de ore pentru România

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Mama și sora lui Brenton Tarrant, australianul de 28 de ani care a omorât 49 de persoane în atacul din Christchurch, Noua Zeelandă, s-au ascuns de presă după ce au aflat de faptele tânărului, dar bunica acestuia a vorbit cu jurnaliștii. În

Într-o Românie plină de gropi în asfalt, cu drumuri naţionale de pământ, cu bucăţi de autostradă care se surpă peste noapte, un grup de interese organizat în stil mafiot conduce din umbră

După Primul Război Mondial, autorităţile au înştiinţat Marele Cartier general în legătură cu lucruri care s-au întâmplat în armata

Dosarul Hidroelectrica, în care erau investigaţi directorii companiei de stat care au semnat contractele privind retehnologizarea Porţilor de fier a fost clasat. În dosar erau vizaţi omul de afaceri Bogdan Buzăianu şi fostul ministru al al

Două adolescente, eleve la Liceul Energetic din Câmpina, judeţul Prahova, au fost filmate în timp ce se băteau chiar pe holul şcolii. Cele două protagoniste au fost calmate de un coleg care a reuşit cu greu să

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat vineri seara, într-o emisiune, că administratorii celor şapte fonduri de pensii private din România nu vor pleca din România, deoarece „este un business foarte profitabil pentru

Modificările la Ordonanţa 114 trebuie făcute obligatoriu până la finele lunii martie şi deja sunt discuţii cu sectoarele vizate de acest act normativ, dar principiile ordonanţei vor fi păstrate, a declarat, vineri seara, ministrul Finanţelor

Sărbătoarea „Paştele Cailor” sau „Tudoriţa” a avut loc şi anul acesta, în cartierul Matei Voievod din Târgovişte. Manifestarea devenită de o tradiţie a bulgarilor din Târgovişte este un obicei unic în România şi se desfăşoară

Patru cetăţeni egipteni se află printre cele 49 de persoane ucise vineri în atacurile teroriste din Noua Zeelandă, au anunţat sâmbătă oficiali egipteni, citaţi de dpa. Ambasadorul Egiptului la Wellington,

România are nevoie de un stat puternic şi de o Justiţie puternică, fără abuzuri, a declarat sâmbătă preşedintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României, Gabriel Oprea, care a participat la

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că relaţia sa cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este "în refacere", el adăugând că, spre binele bucureştenilor, în perioada următoare ar

Andreea Mantea a lucrat încă de când era în liceu. Puțină lume știe ce meserie a practicat aceasta înainte de a deveni celebră. Pe vremea când încă nici nu visa că are să devină celebră în showbiz-ul autohton, Andrea Mantea a lucrat la

Două eleve de la Liceul Energetic din Câmpina s-au bătut cu sălbăticie pe holurile instituției de învățământ. Cele două au fost aproape să-și smulgă părul de pe cap. Scena a fost filmată de alți colegi, informează republikanews.ro.

Accident cumplit în județul Suceava, acolo unde un tânăr a intrat cu viteză foarte mare într-un zid. Tânărul era pasionat de motoare şi de viteză, iar lucrul asta se poate observa și din fotografiile sale de pe Facebook. Viteza se pare că l-a

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a emis o atenționare potrivit căreia traficul feroviar este blocat la ieșirea din stația Roșiorii de Vede. S-a intervenit deja și se lucrează pentru remedierea

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susţine ca alegerea primarilor să se facă în două tururi de scrutin, considerând că situaţia actuală, cu alegerea într-un tur, pentru candidaţii formaţiunii sale este un handicap, în timp ce

Un focar de pestă porcină africană a fost înregistrat în satul Beşghioz, din UTA Găgăuzia. Într-o gospodărie individuală de la marginea satului, doi porci s-au îmbolnăvit, iar la câteva zile au murit. Animalele au fost incinerate şi

Ideea aparţine preotului Claudiu Trică, iar prima ediţie a şezătorii s-a ţinut în căminul cultual din sat, în prezenţa publicului. S-a muncit, s-a cântat, s-a dansat, ba chiar s-a şi aplaudat, iar la final zecile de copiii care au luat parte

Gabriela Firea a avut o primă reacție după oferta de împăcare făcută de Liviu Dragnea „Haina nu îl face pe om dar unele ținute ne ridică moralul și ne dau încredere că mâine sigur va

Oceanele absorb circa 31% din cantitatea de carbon emisă în atmosferă în urma activităţilor umane, ceea ce creşte aciditatea apei şi afectează ecosistemele, conform unei cercetări publicată