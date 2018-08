23 august 1944 este încă un subiect deschis 23.08.2018

23.08.2018 23 august 1944 este încă un subiect deschis Ca orice trăitor în ultimele aproape trei decenii postdecembriste, am fost preocupat să ştiu mai multe despre 23 august 1944. Am scris de mai multe ori, diverse articole, în colaborare am publicat chiar şi o carte cu impresii despre acest eveniment



23 august 1944 este încă un subiect deschis

Ca orice trăitor în ultimele aproape trei decenii postdecembriste, am fost preocupat să ştiu mai multe despre 23 august 1944. Am scris de mai multe ori, diverse articole, în colaborare am publicat chiar şi o carte cu impresii despre acest eveniment ale contemporanilor. Ce am remarcat însă, este că 23 august a fost o dată pe care mulţi au folosit-o să se legitimeze.

23 august 1944 este încă un subiect deschis

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Atacatorul, în vârstă de 29 de ani, din spatele atacului armat din Toronto, care s-a soldat cu moartea a două persoane şi cu rănirea altor 13, suferea de psihoză şi depresie, potrivit declaraţiilor făcute

Preşedintele Instanţei supreme, Cristina Tarcea, a afirmat marţi că "a venit sezonul la revocări şi la Înalta Curte", fiind pusă în mişcare "marea maşină a manipulării", după ce ar fi fost acuzată că

Raspunsul la aceasta intrebare nu este unul simplu. Cred ca multi dintre vanzatori si dintre dezvoltatorii imobiliari vor raspunde ca nivelul de transparenta a crescut si este destul de ridicat. In acelasi timp, cumparatorii nu impartasesc aceeasi

Zlatko Dalic, antrenorul în vârstă de 51 de ani al Croației, numit în octombrie 2017, afirmă: ”Acum, sunt al doilea cel mai bun tehnician din lume. Câștig prea puțin”. Are 550.000 de euro și vrea 4

După ce Juventus la adus pe Cristiano Ronaldo pentru 112 milioane de euro, Inter Milano ar vrea să răspundă prin aducerea argentinianului Lionel Messi, 31 de ani, de la Barcelona. Ziarul Tuttosport are pe prima pagină o declarație a lui Tronchetti

Gigi Becali a dezvăluit că singurul detractor al situației de la FCSB căruia nu îi va răspunde este finul lui, Mirel Rădoi. Mirel Rădoi, căpitan legendar și fost tehnician la FCSB, analizează constant mutările din jurul

Pentru zilele în care timpul devine o problemă iar ideile pentru cină sunt limitate, puteţi încerca o reteţă extrem de simplă, rapidă şi delicioasă. Citește mai

Grecia se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetaţie din ultimul deceniu. Bilanţul morţilor a depăşit 60, în timp ce peste 150 de persoane sunt în spital. Citește mai

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că protocolul cu SRI semnat de el în perioada în care era ministru al Dezvoltării se referea la protecţia datelor şi este un tip de protocol care a fost încheiat cu toate ministerele. El a mai

O altă parte din cele 69 de ambulanţe noi, procurate la începutul anului curent, au fost repartizate marţi, 24 iulie, în substaţiile şi punctele de asistenţă medicală urgentă prespitalicească din 17 localităţi ale ţării, transmite

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atenţia mondială îndreptată asupra grupurilor de pacienţi şi persoanelor care trăiesc cu hepatită virală. Este o oportunitate globală de a sensibiliza şi de a

Tinerii specialişti, angajaţi ai autorităţilor publice locale din municipiul Chişinău, care stau în chirie, vor beneficia lunar de un ajutor material în sumă de 1.000 lei pentru a putea plăti pentru spaţiul locativ închiriat, iar angajaţii

Primele rezultate ale examenului naţional de definitivare vor fi afişate, marţi, la sediile centrelor de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestaţiile pot fi depuse în zilele de 24 iulie şi 25 iulie, până la ora 14:00, iar rezultatele

Sofia a început pregătirea unui teren la graniţa cu România unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistreţilor, responsabili de răspândirea virusului pestei porcine africane (PPA), în

Liderul social-democraţilor Liviu Dragnea a declarat marţi că aşteaptă ca Ministerul Finanţelor să facă demersurile necesare pentru recuperarea banilor datoraţi statului de către preşedintele

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marţi, o nouă atenţionare Cod portocaliu de inundaţii valabilă în următoarele zile pe râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita,

Ministrul italian de interne Matteo Salvini, care este în acelaşi timp şi vicepremier, a respins propunerea de marţi a Comisiei Europene ca ţările membre ale UE să primească 6.000 de euro pentru

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au respins marţi contestaţia procurorilor şi au decis ca cei doi fraţi suspectaţi că au ucis trei paznici de la o fabrică de ciment din Capitală să fie cercetaţi

Jucătoarea română de tenis Irina Maria Bara s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale în valoare de 750.000 dolari, învingând-o în două seturi, 6-0, 6-3,

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că nu a discutat cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, pentru a permite organizarea, pe 10 august, în Piaţa Victoriei, a protestului