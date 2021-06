20.345 persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore. 6.125 dintre acestea, cu prima doză 20.06.2021

În ultimele 24 de ore au fost administrate 20.345 doze de vaccin, dintre care 16.680 – Pfizer, 2.328 – Johnson&Johnson, 766 – Moderna şi 571 – AstraZeneca, potrivit unei informări transmisă de CNCAV. Comitetului Naţional

Campioana Volei Alba Blaj a obținut transferul Anei Antonijevic. Sârboaica e campioană europeană și are în CV cluburi importante din Europa precum Fenerbahce, Casalmaggiore sau RC Cannes Volei Alba Blaj pregătește startul sezonului viitor, dar

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a dezvăluit faptul că finala Cupei României se va juca tot pe 22 iulie, în ciuda cererii înaintate de CS Universitatea Craiova, de a reprograma-o la o dată ulterioară.

Bernard Minier, autorul seriei polițiste Martin Servaz, a debutat la 50 de ani, însă a declarat că scrie “din copilărie, de la vârsta de zece ani, când începusem să citesc și să scriu.

Nicolae Badea, proprietarul companiei de IT Computerland şi fostul acţionar al clubului de fotbal Dinamo, caută un cumpărător pentru un teren de 5,6 hectare în zona Lacului Griviţa din Bucureştii

Deşi Vulpiţa a revenit la Blăgeşti, iar telenovelei soţilor Stegaru i s-a anunţat sfârşitul, lucrurile par a nu sta deloc aşa. Rămas singur la Bucureşti, Viorel îşi imploră soţia, la Acces Direct, să se întoarcă la el, lucru care

Încă un angajat al Penitenciarului Rahova a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat vineri Administrația Națională a Penitenciarelor. Acesta este al doilea angajat al

FCSB - CFR Cluj, meci din etapa #8 a play-off-ului din Liga 1, se joacă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:00. CFR luptă să rămână în ceafa liderului Craiova. Orice pas greșit poate însemna pierderea oricărei speranțe la titlu.

Plasată sub protecţia Legii falimentului, compania canadiană Cirque du Soleil a anunţat, joi seara, că a acceptat o ofertă de preluare venită din partea creditorilor săi, ofertă care va servi ca punct de plecare pentru vânzarea sa la licitaţie

Sute de TIR-uri au ocupat parcările din trei judeţe: Vâlcea, Sibiu şi Argeş, în urma restricţiilor impuse pe DN 7 / E 81, pe tronsonul de pe Valea

Uniunea Europeană negociază precontracte pentru achiziţionarea unor potenţiale vaccinuri anti-Covid-19 cu grupurile farmaceutice Moderna, Sanofi şi Johnson & Johnson, precum şi cu firmele

Un caz de COVID-19 a apărut într-o altă instituţie publică din judeţul Olt. Este vorba de Direcţia Agricolă, unde a fost testată pozitiv femeia de

Senatorii au votat ieri legea care instituie noi reguli pentru persoanele care vin în ţară din zone de risc, pentru cei confirmaţi pozitiv cu COVID-19, dar şi pentru cei care au avut contact direct cu persoanele infectate. Legea va intra în vigoare

Gheorghe Dincă rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Craiova i-au respins, vineri contestaţia la măsura preventivă „ca tardivă”, potrivit Mediafax. Gheorghe Dincă este încarcerat în prezent la

Pretenţia absurdă avuta de finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, care a cerut redeschiderea stadioanelor de fotbal, a primit o replică fermă din partea ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ

FCSB - CFR Cluj, derby-ul etapei din play-off, nu se va mai disputa în această seară, după ce Adi Păun, mijlocașul campioanei en titre, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Conform unor informații prezentate la „Fotbal Club”, emisiune

Klaus Iohannis a semnat sâmbătă decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a anunțat Administrația prezidențială. Ulterior, legea a fost

Horoscopul zilei de 20 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Jucătoarele de la SCM Rm. Vâlcea au petrecut 10 zile de cantonament la Cheile Grădiștei. Campioanele au uitat de dificultatea exercițiilor fizice, de perioada grea, de acumulări, doar cu gândul la momentul în care vor începe din nou să joace

Twitter a eliminat sâmbătă noapte un mesaj video din campania lui Donald Trump, care cuprindea un fragment dintr-o versiune a piesei „In the End” a Linkin Park, după ce trupa americană a făcut o cerere în acest

Un asistent medical din judeţul Vrancea a murit din cauza virusului Sars Cov 2. Bărbatul avea 49 de ani şi era angajat al spitalului din Vidra. Victima era liderul filialei locale a Federaţiei