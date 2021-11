17 cărţi şi podcast-uri despre cum să îţi măreşti impactul pozitiv în societate prin antreprenoriat 05.11.2021

05.11.2021 17 cărţi şi podcast-uri despre cum să îţi măreşti impactul pozitiv în societate prin antreprenoriat Între provocările sociale şi economice post-pandemie şi cele ecologice care se apropie accelerat de noi toţi, antreprenoriatul social este un ingredient esenţial pentru a vindeca sistemele din jurul



17 cărţi şi podcast-uri despre cum să îţi măreşti impactul pozitiv în societate prin antreprenoriat

Între provocările sociale şi economice post-pandemie şi cele ecologice care se apropie accelerat de noi toţi, antreprenoriatul social este un ingredient esenţial pentru a vindeca sistemele din jurul nostru.

17 cărţi şi podcast-uri despre cum să îţi măreşti impactul pozitiv în societate prin antreprenoriat

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

În ultima şedinţă de politică monetară din acest an, banca centrală americană s-a angajat să injecteze în continuare lichi­ditate în pieţele financiare până când redresarea economiei SUA este asigurată, o promisiune pe termen lung care

Echipa României a încheiat pe primul loc calificările de la campionatele continentale găzduite de localitatea turcă Mersin Larisa Iordache, Silvia Sfiringu, Ioana Stănciulescu, Antonia Duță și Daniela Trică au adunat 159.496 puncte în

Adrian Petrache este unul dintre finaliștii de la X Factor, sezonul 9 și face parte din echipa Loredanei Groza. Tânărul de 19 ani a cucerit publicul cu vocea lui și a demonstrat că merită să fie în finală. Este nepotul lui Florin Salam, iar

Implementarea iniţiativelor legislative recente, aprobate de Parlament, ameninţă serios stabilitatea macroeconomică şi financiară a Republicii Moldova, care este deja afectată sever de pandemia COVID-19. Opinia a fost exprimată de Rodgers

Președintele României a făcut un anunț important astăzi, după ce a vizitat Centrul național de stocare a vaccinurilor anti-COVID. Potrivit declarațiilor sale, vom avea diferite timpuri de vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2 și toate sunt

Noul an va avea temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Prognoza pe patru săptămâni arată că și precipitațiile vor

Ultimul draft al textului legii privind securitatea IT din Germania limiteaza scenariul excluderii furnizorilor telecom din dezvoltarea retelelor 5G. Aceasta posibilitate este redusa practic doar la situatia in care exista portite ascunse dovedite in

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a dezoltat simptome specifice COVID-19, acesta având febră, tuse și o stare generală de oboseală, au anunțat oficialii francezi, potrivit Euronews. În

Românii pot intra în Cehia numai pentru motive bine întemeiate, respectiv întoarcerea la reşedinţă, relaţii de muncă, studii, probleme de familie, fiind excluse călătoriile în scop turistic, informează Ministerul Afacerilor Externe.

Timpul de aşteptare este de aproximativ 2 ore în punctele de trecere a frontierei dintre Austria şi Ungaria din cauza verificărilor la intrarea/ieşirea de pe teritoriul austriac, anunţă MAE, care precizează că misiunile diplomatice române din

Vicepreşedintele american Mike Pence a fost inoculat vineri cu vaccinul Pfizer/BioNTech împotriva coronavirusului, iar momentul a fost transmis în direct la televiziune, în scopul de a întări încrederea populației în acest vaccin, relatează

Şase posturi sunt scoase la concurs la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, prin încadrare directă din sursă externă. Înscrierile se fac online, la unitatea de poliţie care a scos posturile la concurs până pe 28 decembrie

Actorul britanic Ian McKellen, cunoscut fanilor din rolurile jucate în Stăpânul Inelelor, Hobbitul sau Codul lui Da Vinci, spune că se simte euforic în urma vaccinării anti-covid. În vârstă de 81 de ani, acesta a primit serul celor de la Pfizer,

A fost un real spectacol fotbalistic în meciul ce a deschis runda a 14-a în Premiere League, după ce Liverpool a spulberat, în deplasare, pe Crystal Palace cu 7-0. Firmino și Salah, intrat în repriza secundă, au

Un restaurant din Singapore a servit, sâmbătă, pentru prima dată în istorie, carne de pui crescută în laborator. Este o etapă istorică pentru producătorii săi, start-up-ul american Eat Just, care speră să reducă amprenta de carbon lăsată

Various Brands, un concept de magazine cu articole sportive, a deschis vineri, 18 decembrie un magazin în centrul comercial Afi Cotroceni din Bucureşti, iar un altul va fi inaugurat în ajunul Crăciunului în Arena Mall din Bacău, investiţia în

Revenirea activităţii în fuziuni şi achiziţii din a doua parte a anului 2020 va continua şi în 2021, întrucât atât investitorii strategici, cât şi cei financiari dispun de resurse de capital substanţiale care le permit creşterea şi

Ana Bordeianu s-a mutat în urmă cu trei ani la capătul celălalt al lumii, în Australia, unde continuă să îşi scrie povestea carierei pe care şi-a con­stru­it-o în domeniul

Cererea pentru piscine private a înregistrat anul acesta o creştere de 30% faţă de anul trecut, pe fondul pandemiei şi al res­tricţiilor care le-au impus oamenilor să stea mai mult acasă, spun specialiştii de la HydroSpa, unul dintre cei mai

Silviu Lung Jr. (31 de ani, portar) s-a recuperat destul de repede și este așteptat să revină la pregătirile lui Kayserispor în cursul săptămânii. Goalkeeperul român s-a întors din Spania, unde a făcut un tratament de zece zile pentru