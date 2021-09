1,63 milioane de doze cu vaccin Moderna au fost contaminate. Descoperirea a fost făcută de un farmacist 01.09.2021

01.09.2021 1,63 milioane de doze cu vaccin Moderna au fost contaminate. Descoperirea a fost făcută de un farmacist Japonia a suspendat utilizarea a aproximativ 1.63 milioane de doze Moderna din cauza prezenței unor particule negre găsită într-un flacon. Descoperirea a fost făcută de ochiul ”vigilent” al unui farmacist din prefectura Kanagawa, Japonia.



1,63 milioane de doze cu vaccin Moderna au fost contaminate. Descoperirea a fost făcută de un farmacist

Japonia a suspendat utilizarea a aproximativ 1.63 milioane de doze Moderna din cauza prezenței unor particule negre găsită într-un flacon. Descoperirea a fost făcută de ochiul ”vigilent” al unui farmacist din prefectura Kanagawa, Japonia. Acesta […] The post 1,63 milioane de doze cu vaccin Moderna au fost contaminate. Descoperirea a fost făcută de un farmacist appeared first on Cancan.

1,63 milioane de doze cu vaccin Moderna au fost contaminate. Descoperirea a fost făcută de un farmacist

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ziua profesorului este sărbătorită anual, pe data de 5 octombrie, în toată lumea, iar Google a marcat ziua cu un doodle special, însă în varianta în limba română apare o dată greşită, „sâmbătă, 5 iunie”. Cel mai important

UTA Arad a terminat la egalitate cu Academica Clinceni, 0-0, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a VI-a a Ligii I. Meciul a fost unul de modest, cu mult sub peste media primei divizii a țării, cu puţine ocazii de gol. UTA a tras primul şut

Utilizatorii Revolut pot acum să monitorizeze toate abonamentele şi plăţile recurente, direct din aplicaţie. Utilizatorii vor fi notificaţi atunci când urmează să fie efectuată o plată planificată, precum şi dacă nu au suficiente fonduri

Producătorul de panouri termoizolante Isopan Est, deţinut de italienii de la Manni Group, au încheiat trimestrul al treilea din 2020 cu rezultate peste ţintele stabilite la începutul

Caucazul de Sud, una dintre cele mai importante artere pentru transporul de gaze și petrol în Asia și Europa, se confruntă cu reizbucnirea unuia dintre „conflictele înghețate” ale continentului

Dacă în ţară vorbim de creşterea alarmantă a numărului de bolnavi COVID, în judeţul Dâmboviţa, un spital care deserveşte 100.000 de oameni s-a redeschis pentru internările

198 de imobile din Capitală nu au apă caldă, din cauza unor avarii produse pe reţelele primare sau secundare, conform unor informaţii postate pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica, citat de Agerpres. Astfel, în Sectorul 1 au fost

Guvernul german a dezvăluit marţi rezultatele unei anchete asupra prezenţei extremei drepte în poliţie şi în armată, considerând acest fenomen mai degrabă un motiv de „ruşine” decât o „problemă structurală”, relatează

Ca din oală l-a ”cules” voluptuoasa Laurette pe atacantul senegalez trecut prin curtea lui Everton și transferat, zilele trecute, la Dinamo! Magaye Gueye nici nu i-a cunoscut bine pe colegii lui din ”Ștefan cel Mare”, dar și-a dat întâlnire

Văd că a devenit o obişnuinţă comparaţia între rezultatele votului la alegerile locale din 2020 cu cele de la europarlamentare din mai 2019, urmată de saltul la concluzii hazardate şi partizane, triumfaliste sau apocaliptice, după gustul şi

ISLANDA - ROMÂNIA // Justin Gafiuc, trimisul GSP la Reykjavik, imagini de la

Seria atacurilor la adresa lui Cuza continuă! Ramona Olaru i-a transmis fostului ei iubit un alt mesaj cu subînțeles. Asistenta TV nu pare să fi trecut peste despărțire. Ramona, asistenta de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” și Cuza, de la

Armata rusă susţine că a testat cu succes o rachetă de croazieră hipersonică în Marea Barents. Anunţul a fost făcut de ziua de naştere a lui Vladimir Putin, care împlineşte miercuri 68 de

Compania de asigurări Euroins România şi-a păstrat şi în primul semestru al acestui an poziţia de cel mai reclamat asigurător, îregistrând o creştere cu 139% a numărului de reclamaţii faţă de

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti a decis să închidă la interior cafenelele, restaurantele şi barurile, dar nu şi sălile de jocuri de noroc. În schimb, se închid teatrele şi cinematografele. Potrivit datelor

În două localităţi în care rata îmbolnăvirilor a depăşit 1,5/1.000 locuitori s-au impus, astăzi, 7 octombrie 2020, prin decizie a CJSU, noi restricţii. De asemenea, forul de decizie judeţean a aprobat şi modificarea scenariilor în care

Lidera opoziţiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, refugiată în Lituania după alegerile prezidenţiale din 9 august, a fost introdusă în baza de date a Ministerului rus de Interne în categoria persoanelor care au fost anunţate în căutare pe

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei în funcție a fost invitat să candideze de Dragoș Benea, președintele PSD Bacău.. „Băcăuanii sunt întotdeauna uniți, indiferent de distanțele care

Postul de la ANCOM, remunerat cu peste 9.000 de euro pe lună, a devenit vacant odată cu demisia fostului premier PSD Sorin Grindeanu, care a decis să plece din instituţie pentru a reveni în conducerea

Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara, a anunţat la Adriana Nedelea LA FIX că o medicaţie asemănătoare cu cea folosită de preşedintele Donald Trump va intra într-un