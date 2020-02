15 migranţi au încercat să intre ilegal în România, ascunşi în remorca frigorifică a unui camion 18.02.2020

Migranții care au încercat să intre ilegal în România, ascunşi în remorca frigorifică a unui camion, au fost prinşi de poliţiştii de frontieră de la Calafat. Aceștia intenționau să ajungă în Italia. Cei 15 cetăţeni erau din Siria, Irak şi Afganistan, iar camionul care îi transporta era condus de un șofer grec. Poliţia de Frontieră, […] The post 15 migranţi au încercat să intre ilegal în România, ascunşi în remorca frigorifică a unui camion appeared first on Cancan.ro.

