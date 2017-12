1,2 milioane de persoane, evacuate din cauza taifunului Tembin 25.12.2017

25.12.2017 1,2 milioane de persoane, evacuate din cauza taifunului Tembin Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane să fie evacuate, în contextul în care puternicul taifun Tembin - care a făcut deja 230 de victime în Filipine - se apropie de



1,2 milioane de persoane, evacuate din cauza taifunului Tembin

Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane să fie evacuate, în contextul în care puternicul taifun Tembin - care a făcut deja 230 de victime în Filipine - se apropie de aceast

1,2 milioane de persoane, evacuate din cauza taifunului Tembin

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

ACUM are loc al doilea termen al apelului în dosarul "Gala Bute". Acesta e judecat de completul de 5 judecători de la Curtea Supremă. UPDATE 09:05 Elena Udrea, Rudel Obreja și ceilalți inculpați au ajuns la ÎCCJ.

Viviana Bejinariu este cel mai mare dintre cei 5 copii ai familiei. A ajuns în canotaj la 14 ani, dar cel mai mult îi plăcea când se întorcea acasă, la Grămești, în Botoșani, și le aducea cadouri fraților ei. Pe

Paris Saint-Germain a câștigat în deplasare cu 2-1 în fața lui Monaco, în etapa a 14-a din Ligue 1, rămânând singura formație neînvinsă din campionatul Franței, în actualul sezon. Mbappe, care a fost

Am trecut cu bine peste un weekend furtunos, în care pronosticurile corecte indicate au fost numeroase. De asemenea, ieri am reuşit să scoatem profit consistent şi cu ajutorul biletului

Autorităţile speră că Fondul Suveran, care va include cele mai puternice companii ale statului, va atrage o mare parte din economiile populaţiei. Citește mai

Culoarea ochilor ar putea fi considerată un indicator al stării de sănătate şi este asociată cu rezistenţa la durere şi riscul de diabet, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Pittsburgh din Statele Unite.

O imagine surprinsă de şoferul unui camion la locul în care se produsese un teribil accident rutier a stârnit numeroase dezbateri în reţelele de socializare. Citește mai

Fiecare dintre cele două companii va deţine câte 50% dintre acţiunile Romanian Military Vehicle Systems SA. Compania va avea ca obiectiv dezvoltarea, fabricarea şi dotarea Armatei Române cu transportorul blindat pentru trupe 8x8

Jandarmeria susţine că folosirea cailor la protestele de duminică seară din Capitală a avut scopul „de a orienta masa de manifestanţi pe un singur sens de circulaţie“, pentru păstrarea unei benzi de siguranţă pentru situaţiile care ar fi

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 26.140 de locuri de muncă, în data de 27 Noiembrie

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău - Biroul Investigaţii Criminale au reţinut doi buzoieni în vârstă de 25 şi 34 de ani, bănuiţi de tentativă la tâlhărie calificată. Indivizii, de etnie

Preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiţiei, Florin Iordache, a declarat, luni, că toţi cei care protestează ar trebui să vadă că membrii comisiei, împreună cu asociaţiile profesionale, încearcă să facă nişte legi

TVR 1 a fost lider de audienţă la nivelul întregii ţări după ce a transmis toate momentele înmormântării regretatei actriţe Stela Popescu. De altfel, postul public a fost singurul care a avut acces la slujba din biserica de la Cernica,

Gabriela Firea a anunţat, luni, că autorităţile locale sunt pregătite de vremea rea, precizând că au fost mobilizate 3.200 de persoane care să lucreze cu cele o mie de utilaje disponibile. Primarul Capitalei a precizat că vor acţiona şi 20 de

O agentă de 22 de ani de la Secţia 4 Poliţie Rurală Beclean i-a luat permisul unui şofer pentru că ar fi depăşit o coloană de maşini pe linie continuă, iar după câteva minute l-a amendat că nu are permisul, certificatul de înmatriculare

Cristina Stamate a murit luni dimineaţă, la vârst de 71 de ani. Oamenii care au admirat-o îi pot aduce un ultim omagiu în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“, înainte ca actriţa să fie

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au fost prezenţi în acest weekend, în târgurile de pe raza comunelor Pătulele şi Cujmir şi în zona adiacentă

Hărţuirea pe internet a atins deja cote alarmante, iar victimele fenomenului nu au foarte multe arme la dispoziţie pentru a se proteja de aşa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis avertizare meteorologică Cod Portocaliu pentru intervalul 27 noiembrie, ora 20.00 - 28 noiembrie, ora 16.00, privind intensificări ale vântului, ninsori însemnate cantitativ şi viscol puternic, sub a

Autorităţile din Indonezia au ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad şi au ordonat evacuarea a 100.000 de locuitori din jurul vulcanului de pe Muntele Agung, care eliberează de marţea trecută un nor de fum negru şi riscă să erupă în