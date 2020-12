12 ani şi jumătate de închisoare pentru un istoric rus care şi-a ucis şi dezmembrat partenera 26.12.2020

12 ani și jumătate de închisoare a primit, vineri, istoricul rus Oleg Sokolov, pentru că şi-a ucis şi dezmembrat partenera, relatează Agerpres. Judecătoarea care a anunțat verdictul, Iulia Maksimenko, a precizat că Sokolov era „perfect conștient de actele sale la momentul crimei”. Apărătorul istoricului și-a exprimat însă „dezacordul” faţă de pedeapsa stabilită, precizând că ea […]

