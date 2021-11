11 cutii de Arbidol, puse la vânzare pe internet. Bărbatul care adusese medicamentul din Rusia s-a ales cu dosar penal 13.11.2021

Un bărbat din Republica Moldova care încerca să vândă în România medicamentul Arbidol, adus din Rusia, s-a ales cu dosar penal, informează Ziarul de Iași. Acesta a pus la comercializare, pe internet, 11 cutii, deși medicamentul nu este autorizat în țara noastră pentru tratarea COVID-19. În acest caz, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a […]

