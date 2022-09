10 reguli care NU se aplică familiei regale britanice 28.09.2022

28.09.2022 10 reguli care NU se aplică familiei regale britanice Noul rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, beneficiază de mai multe drepturi, precum imunitate suverană și posibilitatea de a călători peste hotare fără pașaport. Cu toate acesteaa, ceilalți membri ai familiei regale nu se bucură de



10 reguli care NU se aplică familiei regale britanice

Noul rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, beneficiază de mai multe drepturi, precum imunitate suverană și posibilitatea de a călători peste hotare fără pașaport. Cu toate acesteaa, ceilalți membri ai familiei regale nu se bucură de privilegiile monrahului.

10 reguli care NU se aplică familiei regale britanice

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cancelarul german Angela Merkel, va efectua o ultimă vizită în Franţa, miercuri, pentru a se întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron la Beaune, a anunţat vineri guvernul de la Berlin,

Trecerea la ora de iarnă 2021 are loc în această noapte, în ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar odată cu această schimbarea, ziua va deveni cea mai lungă din an. 2021 ar putea fi ultimul an în care

A treia doză de vaccin anti-COVID Pfizer, făcută persoanelor vaccinate deja cu schema completă, reface protecţia imunitară la cotele cele mai înalte obţinute imediat după cea de-a doua doză, arată un studiu realizat de Pfizer în

În 2020, afacerile cumulate ale companiilor din învăţământul preuniversitar privat au ajuns la aproape 168 mil. lei, circa 34 mil. euro, conform calculelor ZF bazate pe datele de la Registrul

Pilotul unui avion de mici dimensiuni a executat o aterizare de manual pe o autostradă la nord de oraşul canadian Toronto, după ce a fost nevoit să coboare de urgenţă avionul la sol, din cauza unor probleme tehnice, transmite CBC. Pilotul

Statul român a eșuat în a-i ține departe pe nevaccinați departe de malluri și restaurante. De când a fost aprobat certificatul verde, românii au găsit tot felul de soluții pentru a păcăli sistemul. În lipsa unei metode sigure de a verifica

FIFA a fost obligată de un tribunal brazilian să achite despăgubiri de 120 de milioane de dolari argentinianului Pablo Silva şi brazilianului Haine Allemagne, cei doi designeri ai spray-ului de trasat linii folosit de arbitri la meciuri, care au

O cantitate de combustibil a ajuns în apele Dunării, sâmbătă, la câteva ore de la incident pete negre, de mici dimensiuni, putând fi observate pe luciul apei, din mal în mal, pe o lungime de 15

România se află printre primele locuri în Europa în privința numărului de persoane care suferă de psoriazis, o boală fizică dar cu multe implicații psihosociale. Aproximativ 400.000 de români au

Ia pastila SRS. Iohannis i-a rupt gura lui

Sistemul medical este în colaps din cauza valului patru al pandemiei. Spitalele sunt pline de pacienți în stare gravă, iar medicii spun că se consumă cele mai mari cantități de oxigen din istorie. Boala e atât de înșelătoare, încât oamenii

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că partidul pe care îl conduce nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR "cu un program de guvernare care taie din veniturile românilor".În opinia preşedintelui

UniCredit Bank a primit din par­tea Ministerului Finanţelor o su­pli­mentare de 464 mil. lei a pla­fo­nu­lui existent de garan­tare a cre­di­te­lor pen­tru în­tre­prin­derile mici şi mijlocii (IMM) şi între­prin­de­rile mici cu

Cele mai performante fonduri deschise locale de acţiuni, cu o cotă de piaţă cumulată de 9%, au livrat investitorilor în perioada septembrie 2020-septembrie 2021 randamente cuprinse între 42,42% şi 65,7%, potrivit datelor agregate de ZF de la

Autorităţile chineze continuă să respecte o politică de „zero infectări”, consolidată şi mai mult odată cu apropierea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, care vor începe în februarie 2022. În acest context, parcul

George Simion s-a făcut remarcat de la primele apariții pe scena politică, iar în prezent întreaga țară știe cine este. Despre viața lui personală se știu totuși mai puține detalii, iar iubita lui este o […] The post Surpriză! S-a

Accesul adulţilor nevaccinaţi anti-COVID sau netrecuţi prin boală a fost interzis în locurile de joacă aflate în administrarea municipalităţii Ploieşti. Decizia a generat un val de nemulţumire în rândul cetăţenilor care reclamă

Beatrice Mahler, managerul Institutului ”Marius Nasta” din Capitală, a declarat sâmbătă, în emisiunea ”Sănătatea la control” de la Realitatea Plus, că, deși pare că suntem pe un platou în ceea ce privește numărul infectărilor cu

Cererea pentru capacităţi de depozitare şi fabrici de nutreţuri com­bi­nate a fost constantă în acest an, sus­ţine Anca Mihaiuc, manager pen­tru România al Silesfor DP, compa­nie care realizează baze şi silo­zuri, cât şi uscătoare

Acel serial despre care știi că nu este prea bun, dar cu toate acestea nu poți să închizi televizorul. Acea carte care nu te solicită intelectual, dar pe care abia aștepți să o citești. Acele dulciuri despre care știi că au prea multe