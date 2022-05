10 lucruri bune pe care le păstrăm din această săptămână. De la cursurile de comedie, cu prescripţie medicală, până la femeia care a navigat 4.800 de kilometri fără tehnologie 22.05.2022

În fiecare zi, site-urile de ştiri abundă de subiecte dure, deprimante, care arată mai ales ceea ce este greşit la lume. Însă, din când în când, jurnaliştii au ocazia să vă dea şi veşti bune sau să spună poveştile inspiraţionale ale unor oameni uimitori prin performanţă, curaj sau generozitate. Aici, un rezumat a ceea ce […]

10 lucruri bune pe care le păstrăm din această săptămână. De la cursurile de comedie, cu prescripţie medicală, până la femeia care a navigat 4.800 de kilometri fără tehnologie

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (198 WTA) s-a calificat vineri după-amiază în semifinala turneului de tenis pe zgură de la Hamburg, învingând în sferturi pe favorita numărul 4, sportive americană

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia s-a „reprofilat”? CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini incendiare cu sexy-Miruna şi noua sa parteneră… de ”joacă”. Tânăra a vorbit fără reţineri despre relaţia pe care o are

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA, Australia) e noua campioană de la Wimbledon, după 6-3, 6-7(4), 6-3 în finală cu Karolina Pliskova (29 de ani, 13 WTA, Cehia). Barty a început senzațional meciul și a câștigat primul set în mai puțin de 30 de

Parisul limitează viteza automobilelor în oraş la 30 km/h. Primăria încurajează mersul cu bicicleta. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 30 august. Parizienii vor fi nevoiţi să calce frâna

Italia - Anglia, finala Euro 2020, se dispută azi, de la ora 22:00, pe Wembley. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV. Toate rezultatele de la Euro 2020 Italia - Anglia, finala Euro 2020 » liveTEXT de la

Un district din estul Germaniei a declarat primul dezastru cibernetic din istoria ţării, după un atac al hackerilor asupra sistemelor computerizate oficiale ale autorităţilor regionale. Declararea dezastrului cibernetic deblochează fonduri federale

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, susține că Republica Moldova are şansa de a face un pas important spre Europa duminică, cu ocazia alegerilor parlamentare. El a adăugat că cetăţenii moldoveni,

Instrumentistul Alexandru Bulacu, în vârstă de 27 de ani, a murit sâmbătă seara, răpus de o boală cruntă. Alexandru Bulacu a murit după o luptă grea cu boala. Anunţul trist privind decesul său a fost […] The post Instrumentistul

David Popovici (16 ani), calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit duminică seară medalia de aur la proba de 50 m liber, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma, relatează Hotnews. Puștiul-minune al înotului românesc

Alex Bodi a reușit să intre în forță în lumea mondenă, mai ales după mega-scandalurile cu Bianca Drăgușanu, o relație care s-a confundat, lejer, cu o veritabilă telenovelă. Musculosul și-a cucerit partenerele cu luxul pe […] The post

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, vineri, că rata de promovare la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, este de

Prin știință și inovație, în cei 30 de ani de existență, COSMETIC PLANT și-a urmat cu perseverență misiunea: aceea de a ajuta femeile să se descopere în profunzime și să se bucure de propria individualitate, chiar dacă procedeul nu este

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.

Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit sâmbătă, la Realitatea Plus, despre efectele vaccinării în țara sa și riscurile imunizării cu serurile apărute pe

Fotomodelul român Mădălina Ghenea a postat pe Instagram un mesaj special pentru Giorgio Chiellini, liderul Italiei și unul dintre bunii ei prieteni. Frumoasa româncă nu e străină de fotbal și l-a etichetat de mai multe ori pe Chiellini în

Egger România, parte a furnizorului austriac de materiale pe bază din lemn pentru mobilier şi amenajări interioare, construcţii şi pardoseli Egger, şi-a bugetat creştere pentru cifra de afaceri în 2021, în condiţiile dezvoltării pieţei

SCM Rm. Vâlcea și Gloria Buzău vor intra în turul 3 preliminar, iar Măgura Cisnădie în turul 2. Minaur Baia Mare nu a primit invitație în Liga Campionilor, dar e sigură de a doua participare consecutivă în grupele celei de-a doua competiții

Compania aeriană Blue Air plănuieşte să se listeze toamna aceasta pe Bursa din Londra cu o evaluare de până la 500 de milioane de lire (584 milioane de euro), în speranţa de a răspunde în faţa

Rata anuală a inflaţiei a continuat trendul ascendent în luna iunie, urcând la 3,94%, faţă de 3,75% în mai, după ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,7% faţă de iunie 2020, alimentele cu 2,1%, iar serviciile cu 2,6%, a anunţat marţi

Un milionar israelian beduin cu o carieră politică scurtă a fost arestat de serviciile de securitate Shin Bet pentru spionaj în favoarea serviciilor secrete iraniene prin intermediul unor contacte din Liban, potrivit Times of