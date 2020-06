10 filme horror noi, din 2020. Trebuie să le vezi neapărat noaptea 02.06.2020

02.06.2020 10 filme horror noi, din 2020. Trebuie să le vezi neapărat noaptea Deşi industria cinematografiei a avut de suferit în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, au apărut totuşi câteva filme horror noi demne de menţionat. Dacă vrei să ai parte de o experienţă înfricoşătoare, trebuie neapărat să le vezi



10 filme horror noi, din 2020. Trebuie să le vezi neapărat noaptea

Deşi industria cinematografiei a avut de suferit în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, au apărut totuşi câteva filme horror noi demne de menţionat. Dacă vrei să ai parte de o experienţă înfricoşătoare, trebuie neapărat să le vezi noaptea! Z Regizorul Brandon Christensen vine cu o poveste înfricoşătoare despre o familie care pare să fie […] The post 10 filme horror noi, din 2020. Trebuie să le vezi neapărat noaptea appeared first on Cancan.ro.

10 filme horror noi, din 2020. Trebuie să le vezi neapărat noaptea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Robert F Smith, un investitor american în tehnologie care are o avere este estimata la 4,4 miliarde de dolari, a anunțat absolvenţii unei universităţi din Atlanta, Georgia, că va plăti datoriile a 400 de studenţi, în valoare de cel puţin zece

Afirmațiile publice ale baronului de Vrancea, Marian Oprișan, au reprezentat semnalul pentru începerea cursei. Miza, șefia

Consiliul Judeţean Sibiu (CJ) a anunţat că în cadrul întâlnirilor de protocol şi la evenimente CJ vor fi interzise obiectele de unică folosinţă din plastic. Un proiect de hotărâre, propus spre adoptare pentru şedinţa CJ Sibiu de la

În ceea ce privește zodiacul, există 3 femei care se încadrează în această categorie. Frumusețea acestora este aproape divină, aceste native asemănându-se cu niște zeițe. Citește mai

Liviu Dragnea, cel mai puternic om în stat în ultimii doi ani, a ajuns în spatele gratiilor. Și-a petrecut prima noapte în Penitenciarul Rahova. Citește mai

Tratativele pentru desemnarea noilor şefi ai instituţiilor europene vor începe marţi între liderii de Stat şi Parlamentul European angajaţi într-o luptă pentru putere cu final necunoscut. Preşedintele Consiliului, polonezul Donald Tusk, va

Ciprian Tătăruşanu, portarul naţionalei de fotbal a României, aflat la final de contract cu FC Nantes, ar putea semna cu altă echipă din Ligue 1, Olympique Lyon, scrie cotidianul Ouest-France. Venit în 2017

Afacerea Pepinierele Fundulea a pornit în anul 2007, când Gabriel Achim, de profesie inginer agronom, a in­vestit peste 60.000 de lei într-o cultură de 3.000 de metri pătraţi cu zmeură. După mai bine de un deceniu de acti­vi­tate,

Bianca Andreescu (23 WTA), s-a calificat în turul II la Roland Garros după ce a trecut în trei seturi de Marie Bouzkova (118 WTA), scor 5-7, 6-4,6-4, după un meci de 3 ore. Bianca Andreescu va juca în turul II cu Sofia Kenin (35

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs marţi seară, în România. Seismul a avut loc în judeţul Vrancea, la o adâncime de 66 de kilometri. Citește mai

Cursurile uneia dintre cele mai mari şcoli din Zalău vor fi suspendate miercuri, 29 mai, pentru remedierea problemelor cauzate de furtuna violentă ce a lovit

Compania PC Garage, care adminis­trează unul dintre cele mai mari magazine on­line de produse IT şi electronice din Ro­mânia şi care este parte a grupului eMAG, a înregistrat în 2018 o creştere de 6% a ci­frei de afaceri, până la 276,9 mil.

Valoarea capitalului social subscris în societăţi noi cu participare străină în perioada ianuarie-aprilie se ridică la 4,3 milioane de euro, cu aproximativ 21 milioane de euro sub nivelul din perioada similară a anului 2018, potrivit datelor

După ce s-a spus că Viorica Dăncilă i-ar fi cerut demisia și ea ar fi refuzat-o, Carmen Dan i-a dat o replică incendiară lui Klaus Iohannis. Anunțul a fost făcut de Victor Ciutacu. Acesta a declarat că a vorbit cu

Joi, 30 mai, de la ora 17.00, standul editurii RAO de la Bookfest găzduieşte lansarea volumului al doilea al Tratatului de istoriografie generală - Mitul ca izvor al istoriei, de Alex Mihai Stoenescu. Autorul

Meteorologii au emis, miercuri, o nouă avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi, grindină şi vijelie, valabilă în localităţi din judeţe aflate în zona Moldovei. Conform Administraţiei Naţionale

Fundașul Claudiu Belu (25 de ani) a semnat cu FCSB după despărțirea de Astra și vine la București alături de frumoasa lui iubită, Diana Zorkot, care e fiica unui milionar libanez. Claudiu și Diana (22 de ani) sunt împreună de

Horoscop 23 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 23 mai 2019 - Berbec: Este o zi care îți poate aduce și bucurii și supărări. De tine depinde ce vei face cu bucuriile, ca să îți ajungă și să poți trece mai ușor

Cercetătorii au descoperit că orbita Pământului se extinde o dată la fiecare 405.000 de ani. De asemenea, acest lucru implică și modificări ale climei de pe Terra. Și se pare că Jupiter și Venus joacă un rol foarte important

Un tânăr în vârstă de 19 ani din Bolivia și-a pus perucă și s-a costumat în femeie pentru a merge la un examen în locul iubitei lui. Tânărul pe nume Bryan, student la Ingineria Sistemelor, s-a prezentat la examenul de admitere la