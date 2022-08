10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni 16.08.2022

16.08.2022 10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni Producțiile cu și despre muzicieni faimoși întotdeauna au fost fascinante, iar asta pentru că ne dau ocazia să descoperim, chiar și prin modul acesta, viețile unor artiști care au cucerit publicul din întreaga lume. Fie că este vorba despre



10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni

Producțiile cu și despre muzicieni faimoși întotdeauna au fost fascinante, iar asta pentru că ne dau ocazia să descoperim, chiar și prin modul acesta, viețile unor artiști care au cucerit publicul din întreaga lume. Fie că este vorba despre povești zbuciumate, controversate sau impresionante, în lista de mai jos vei găsi 10 dintre cele mai […]

10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Companiile care înregistrează restanţe la bugetul de stat scadente la finalul lui 2020 pot fi scutite de mai bine de jumătate din sumele dato­rate, în baza unui plan de restruc­turare însoţit de un test al credito­rului privat prudent, a spus

În urmă cu nouă ani, Narcis Ianău făcea furori în primul sezon al emisiunii „Românii au talent”. Tânărul cu voce de fată i-a impresionat pe jurați și a reușit să câștige simpatia publicului. Acum are […] The post Narcis Ianău

Ele sunt nepoatele de frate ale regretatei Prinţese Diana, extreme de prezente în peisajul monden londonez şi nu

Florin Călinescu, noua vedetă de la Prima TV, va comenta meciul FCSB - Academica Clinceni de sâmbătă (21:00, liveTEXT pe GSP.ro). Postul generalist Prima TV va transmite câte un meci de Liga 1 în fiecare etapă. Noua înțelegere a debutat cu

Gabriel Torje a resimțit dureri, vineri, la antrenament și a părăsit ședința de pregătire, riscând să rateze meciul din Bănie, cu CSU. Andre Pinto este în urmă cu pregătirea, are nevoie de două săptămâni ca să fie în formă CSU Craiova

Tzancă Uraganu` a fost invitat să cânte la o nuntă, în Lugoj, nimic deosebit până aici. Doar că mirele are doar 9 ani, în timp ce mireasa are 17 jumate. Imaginile sunt colosale, cu puștiul […] The post Imagini colosale! Tzancă Uraganu`

CFR Cluj a pierdut meicul din deplasare cu CS U Craiova, scor 0-1, în 16-imile Cupei

La 12 ani și aproape patru luni de la ultimul meci jucat din primul minut de Paolo Maldini, băiatul fostului căpitan al lui AC Milan, Daniel Maldini (19 ani) duce mai departe steagul celebrei familii. Din tată în fiu, dinastia Maldini continuă

Monica Anghel se află în izolare, după ce a fost testată pozitiv la coronavirus. Artista a primit, sâmbătă dimineață, medicamente de la Gigi Becali, cu care speră să treacă mai ușor peste boală. Este conștientă […] The post Monica

Planul Urbanistic Zonal pentru noul mall „Alba Iulia Value Center” intră la aprobare în şedinţa Consiliului Local Alba Iulia din 28

Marcel Ciolacu a declarat despre Congresul PNL de sâmbătă că „nu a fost un festival al democraţiei, a fost un festival al COVID-ului” şi că a asistat la o ruşine naţională şi un partid care a sfidat complet democraţia, regulile şi pe

Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. România are 5.457.784 de persoane vaccinate, din care

Florin Cîţu şi-a anunţat, la Consiliul Naţional al PNL de duminică echipa de prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi pentru

Un bărbat din Baia Mare a reclamat poliţiei că i-a fost furată o borsetă în care se aflau 50.000 de euro. Geanta cu bani fusese lăsată de păgubit în mașina personală, a informat, vineri, IPJ

De luni, 27 septembrie, masca de protecţie devine obligatorie în pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă, potrivit deciziei adoptate,

Rareş Bogdan a fost singurul liberal din echipa Cîţu care a mai avut contracandidat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte. Surse din PNL au precizat pentru „Adevărul” că eurodeputatul a luat un număr de voturi aproape dublu faţă de Adrian

Probabil că dacă lui Guardiola i s-ar propune acum să renunțe la victoria de sâmbătă de pe "Stamford Bridge" ca s-o primească în schimb pe cea de la Porto, din mai, ar accepta în următoarea secundă. Dar asta nu se poate, fotbalul nu e film,

După alegerile de la Congresul PNL, fostul șef al partidului, Ludovic Orban și-a exprimat părerea despre participarea la eveniment a președintelui Klaus Iohannis. ”Ar trebui să îmi cer scuze față

„Democraţia este puterea poporului. Dar mie îmi place mai mult definiţia: „Democraţia este libertatea instituţionalizată”, declaraţia aparţine expertului Igor Boţan, care s-a referit la teoria democraţiei în cadrul dezbaterii

Comisia Europeană a aprobat, luni, evaluarea pozitivă a Planului de Redresare şi Rezilienţă al României, care va putea primi, astfel, din partea UE, granturi în valoare de 14,2 miliarde de euro şi împrumuturi