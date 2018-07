10 ani de la debutul în Liga 1! Attila Hadnagy e al treilea golgheter activ în prima divizie: "Am râs copios" 26.07.2018

26.07.2018 10 ani de la debutul în Liga 1! Attila Hadnagy e al treilea golgheter activ în prima divizie: "Am râs copios" Astăzi se împlinesc 10 ani de la debutul în prima ligă al lui Attila Hadnagy, cel mai bătrân jucător din campionatul intern. 37 de ani, 10 luni și 14 zile! Vârsta atacantului Attila Hadnagy la meciul lui Hermannstadt din



Astăzi se împlinesc 10 ani de la debutul în prima ligă al lui Attila Hadnagy, cel mai bătrân jucător din campionatul intern. 37 de ani, 10 luni și 14 zile! Vârsta atacantului Attila Hadnagy la meciul lui Hermannstadt din prima etapă cu Sepsi! "Sincer, când am văzut în Gazeta Sporturilor că sunt cel mai bătrân jucător din Liga 1 am râs copios. M-am amuzat, am și postat pe Facebook că am trăit și treaba asta. ...

